Avertisment de la NASA: Soarele își intensifică activitatea, iar cercetătorii nu știu de ce. O creștere a activității solare ar putea afecta rețelele electrice

Soarele „își intensifică activitatea”, iar NASA nu știe de ce. O creștere a activității solare poate provoca pene de radio, avarii ale sateliților și chiar defecțiuni ale rețelelor electrice.

Activitatea soarelui escaladează mult dincolo de predicțiile oamenilor de știință, a avertizat NASA, rezultând mai multe furtuni solare, erupții și evenimente de „vreme spațială”, potrivit independent.co.uk.

Activitatea solară urmează de obicei un ciclu de 11 ani, iar intensitatea acestuia a scăzut constant între anii 1980 și 2008.

Oamenii de știință se așteptau ca această tendință să continue, cu o activitate solară la un nivel istoric de scăzut pentru ciclul actual; totuși, un nou studiu al agenției spațiale americane a arătat că, din 2008, soarele devine din ce în ce mai activ. Toate semnele indicau că soarele urma să intre într-o fază prelungită de activitate scăzută”, a spus Jamie Jasinski, de la Jet Propulsion Laboratory al NASA din sudul Californiei, care a condus studiul.

„Așa că a fost o surpriză să vedem că această tendință s-a inversat. Soarele se trezește încet.”

Rezultatele au fost publicate în The Astrophysical Journal Letters, într-un studiu intitulat „Soarele și-a inversat tendința de slăbire care dura de decenii în 2008”.

Unul dintre cele mai mari efecte ale creșterii activității solare asupra Pământului este perturbarea sistemelor de comunicații, deoarece ejecțiile de masă coronală (CME) și erupțiile solare pot provoca pene de radio, daune sateliților, erori GPS și chiar defecțiuni ale rețelelor electrice.

Particulele încărcate emise de soare în timpul acestor evenimente solare pot, de asemenea, să perturbe atmosfera și câmpul magnetic al Pământului, producând aurore puternice sub formă de Luminile Nordului și Luminile Sudului.

Astronomii urmăresc activitatea solară încă din anii 1600, unul dintre cele mai lungi perioade anormale având loc între 1790 și 1830, când soarele a fost liniștit.

„Nu știm cu adevărat de ce soarele a trecut printr-un minim de 40 de ani începând cu 1790”, a spus dr. Jasinski.

„Tendințele pe termen lung sunt mult mai puțin previzibile și reprezintă ceva ce încă nu înțelegem pe deplin.”

Săptămâna viitoare, NASA plănuiește să lanseze două noi misiuni – Carruthers Geocorona Observatory și Interstellar Mapping and Acceleration Probe – pentru a avansa cercetările și observațiile privind „vremea spațială”.

Rezultatele vor fi folosite pentru a evalua modul în care evenimentele de „vreme spațială” ar putea afecta siguranța navei spațiale și a astronauților, înaintea campaniei Artemis, care are ca scop revenirea oamenilor pe Lună pentru prima dată în peste 50 de ani.

