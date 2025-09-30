Cometa uriașă care zboară spre Pământ ar putea să fie tehnologie extraterestră, spune un astrofizician de la Harvard. Cere NASA să intervină

O cometă care călătorește în afara sistemului solar și care se îndreaptă spre Pământ este mult mai mare decât au crezut inițial oamenii de știință, a detaliat un om de știință într-un nou raport. Avi Loeb susține că cometa ar putea fi chiar un artefact al tehnologiei extraterestre, mai degrabă decât un corp natural, deoarece cântărește peste 33 de miliarde de tone și se întinde pe cel puțin 5 kilometri. Obiectul, numit 3I/ATLAS, este doar al treilea vizitator interstelar detectat vreodată, după Oumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019, scrie Fox News.

Astrofizicianul de la Harvard a dezvăluit, de asemenea, într-o postare pe blogul Medium că noile date și măsurători indică faptul că nucleul cometei este mai masiv decât s-a estimat inițial.

3I/ATLAS a fost observată în iulie, iar observațiile arată că cometa eliberează cantități uriașe de dioxid de carbon și praf în timp ce se îndreaptă spre Soare.

Loeb și colegii săi au calculat o ușoară „accelerație non-gravitațională” în mișcarea sa, cauzată de această eliberare de gaze, ceea ce sugerează că obiectul trebuie să fie mult mai greu decât au presupus modelele inițiale.

Cometa nouă le eclipsează pe Oumuamua, lungă de doar 400 de metri, și pe Borisov, cu un diametru de aproximativ 1 km.

„Acest lucru face ca 3I/ATLAS să fie cu trei până la cinci ordine de mărime mai masiv decât cele două obiecte interstelare observate anterior”, a scris Loeb în postarea sa.

Săptămâna viitoare, cometa va trece la 2,67 milioane de kilometri de orbita lui Marte, apropiindu-se totodată atât de Jupiter, cât și de Venus.

Loeb a îndemnat NASA să îndrepte camera HiRISE de pe Mars Reconnaissance Orbiter către obiect și a spus că până și un singur pixel luminos ar putea ajusta cu precizie estimările dimensiunilor sale reale.

„Nu ar trebui să decidem asupra naturii 3I/ATLAS pe baza compoziției chimice a învelișului său”, a scris Loeb.

„Din același motiv, nu ar trebui să judecăm o carte după copertă”, a adăugat el.

Gigant interstelat

Cometa 3I/ATLAS este al treilea obiect care vine din afara sistemului nostru solar și care a fost descoperit că trece prin vecinătatea noastră cerească. Astronomii au clasificat acest obiect drept interstelar datorită formei hiperbolice a traiectoriei sale orbitale. (Nu urmează o traiectorie orbitală închisă în jurul Soarelui.) Când orbita lui 3I/ATLAS este urmărită în trecut, cometa își are originea în mod clar din afara sistemului nostru solar.

Cometa 3I/ATLAS nu reprezintă o amenințare pentru Pământ și va rămâne departe. Cea mai mică apropiere de planeta noastră este la aproximativ 1,8 unități astronomice (aproximativ 270 de milioane de kilometri). 3I/ATLAS va ajunge în punctul său cel mai apropiat de Soare în jurul datei de 30 octombrie 2025, la o distanță de aproximativ 1,4 UA (210 milioane de kilometri) - chiar în interiorul orbitei lui Marte, scrie NASA.

