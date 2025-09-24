Cine sunt cei 10 noi astronauți selectați de NASA pentru explorarea Lunii și a planetei Marte. Femeile sunt majoritare

Grupul de astronauți este format din șase femei și patru bărbațiFOTO@NASASpaceOps

NASA a anunțat luni cei 10 candidați care vor intra în corpul de astronauți al agenției, după o selecție realizată dintr-un total de aproximativ 8.000 de aplicații. Aceștia vor contribui la obiectivele majore ale agenției: revenirea pe Lună și, ulterior, prima misiune cu echipaj uman pe Marte.

Grupul este format din șase femei și patru bărbați. „Avem nevoie de cei mai buni și mai străluciți oameni ai Americii pentru planurile noastre de explorare. Ne întoarcem pe Lună”, a declarat Sean Duffy, administratorul interimar al NASA.

Cine sunt noii astronauți

Printre cei selectați se numără ingineri, piloți de test și specialiști din armată și marina SUA:

-Ben Bailey, inginer mecanic și ofițer al armatei, Charlottesville, Virginia;

-Lauren Edgar, geolog, Sammamish, Washington;

-Adam Fuhrmann, inginer aerospațial și maior în Forțele Aeriene, Leesburg, Virginia;

-Cameron Jones, inginer aerospațial și maior în Forțele Aeriene, Savanna, Illinois;

-Yuri Kubo, inginer electric și fost director de lansări SpaceX, Columbus, Indiana;

-Rebecca Lawler, fost comandant-locotenent și pilot de test în Marină, Little Elm, Texas;

-Imelda Muller, fost locotenent în Marină și medic subacvatic, Copake Falls, New York;

-Erin Overcash, comandant-locotenent și pilot de test în Marină, Goshen, Kentucky;

-Katherine Spies, inginer de design și fost pilot de test în Corpul Pușcașilor Marini, San Diego;

-Anna Menon, inginer biomedical și fost angajat SpaceX, Houston.

Este prima clasă de astronauți NASA în care femeile sunt majoritare.

NASA a confirmat și o premieră: Anna Menon este primul astronaut din istoria agenției care a zburat anterior pe orbită. Ea a participat la misiunea privată Polaris Dawn, lansată anul trecut de SpaceX, care a inclus și prima ieșire în spațiu realizată de un echipaj privat.

Menon se alătură soțului ei, Anil Menon, selectat ca astronaut NASA în 2021.

Pregătirea pentru misiuni viitoare

Noii astronauți vor urma un program de pregătire de doi ani, care include cursuri de geologie, sănătate spațială, supraviețuire acvatică și instruire pe avioane de mare performanță. După finalizarea instruirii, ei se vor alătura celor 48 de astronauți activi ai NASA și vor deveni eligibili pentru misiuni spațiale.

Până acum, principala destinație a astronauților NASA a fost Stația Spațială Internațională (ISS). Totuși, agenția își pregătește tranziția către o nouă etapă, odată cu retragerea ISS la începutul anilor 2030 și dezvoltarea unor stații comerciale.

„Fiecare lecție învățată la bordul stației pavează drumul pentru următoarele obiective: revenirea pe Lună — de data aceasta pentru a rămâne — și, în cele din urmă, Marte”, a spus Norman Knight, directorul operațiunilor de zbor NASA.

Deși misiunile inițiale Artemis spre Lună vor fi rezervate astronauților cu experiență, NASA nu exclude ca noua generație, anunțată luni, să fie selectată pentru viitoare zboruri spre Lună și, pe termen mai lung, chiar spre Marte.

