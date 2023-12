Furtuni geomagnetice provocate de erupţii solare sunt aşteptate să lovească Pământul în acest weekend şi ar putea afecta comunicaţiile radio în anumite zone, a raportat sâmbătă, 16 decembrie, Centrul de prognoză meteo spaţială din Statele Unite, informează DPA.

Specialiştii americani se aşteaptă ca aceste furtuni geomagnetice să facă parte din categoriile G1 (minore) şi G2 (moderate).

O componentă îndreptată spre Terra a acestui flux solar este aşteptată să lovească planeta noastră în a doua parte a zilei de sâmbătă, a precizat centrul american. Efectele sale ar continua să se manifeste până duminică.

Furtunile din categoria G2 ar putea duce la nevoia de corectare a orientării vehiculelor spaţiale, potrivit aceluiaşi centru din Statele Unite. În plus, anumite comunicaţii wireless de la latitudini mai mari ar putea fi afectate.

Transformatoare electrice ar putea fi, de asemenea, avariate, iar aurore boreale ar putea fi observate atât în regiunile polare sudice, cât şi în cele nordice.

Furtunile geomagnetice sunt cauzate de aşa-numitele ejecţii de masă coronală” (CME), care au avut loc joi şi vineri. Aceste CME aruncă în spaţiu nori de plasmă alcătuiţi din electroni, protoni şi nuclee atomice.

”Erupţiile solare sunt explozii puternice de energie. Fluxurile şi erupţiile solare pot avea un impact asupra comunicaţiilor radio, reţelelor de alimentare cu electricitate, semnalelor de navigaţie şi prezintă riscuri pentru vehiculele spaţiale şi astronauţi”, a precizat NASA.

Potrivit aceluiaşi centru american, cele mai puternice erupţii polare înregistrate până în prezent au fost semnalate joi. Acele erupţii au perturbat anumite reţele de comunicaţii wireless în cursul zilei de joi.

Explozia X2,8 a fost surprinsă de camera care monitorizează constant Soarele a Observatorului pentru Dinamica Solară. Aceasta este cea mai mare erupţie din septembrie 2017, când a fost înregistrată o altă explozie de tip X8,2.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS