NASA confirmă apariția unei noi „Luni” a Pământului. Aceasta va fi în apropierea Terrei până în 2083

Un mic asteroid se mișcă aproape sincron cu orbita Pământului/FOTO:X/@amuse

NASA a confirmat existența unui mic asteroid care în prezent se mișcă aproape sincron cu orbita Pământului — un fenomen rar, ce face ca planeta noastră să aibă o așa-numită „cvasi-lună” până în jurul anului 2083.

Asteroidul, numit 2025 PN7, a fost identificat în urma unui studiu publicat de American Astronomical Society în revista Research Notes of the AAS. Potrivit cercetătorilor, obiectul ar fi însoțit Pământul încă din anii 1960 și va continua să facă acest lucru timp de câteva decenii.

Ce este o „cvasi-lună”

Deși pare să orbiteze Pământul, 2025 PN7 nu este o lună adevărată. Astronomii o clasifică drept o „cvasi-lună” – un corp ceresc mic care urmează o orbită similară cu cea a Pământului în jurul Soarelui.

Această mișcare sincronizată creează impresia că asteroidul se rotește în jurul planetei noastre, însă, în realitate, el orbitează Soarele aproape în același ritm cu noi.

Astfel de obiecte sunt rare, dar nu unice. Potrivit estimărilor actuale, există aproximativ opt cvasi-luni în apropierea Pământului.

Asteroidul a fost observat pentru prima dată la începutul acestui an de o echipă de la Universitatea din Hawaii, în timpul unui sondaj de rutină al cerului nocturn. Un cercetător a remarcat un punct luminos care părea să se deplaseze în același ritm cu mișcarea orbitală a Pământului.

După mai multe observații, datele au fost trimise către NASA pentru confirmare, iar agenția a validat descoperirea, adăugând asteroidul în baza sa oficială de date.

MOON (S): NASA has confirmed that Earth now has a second moon, sort of. The small asteroid, officially named 2025 PN7, is a “quasi-moon” that’s been orbiting in sync with Earth for years. One moon was remarkable enough, but having two is something to write home about. h/t… pic.twitter.com/eLYEvLQV3m — @amuse (@amuse) October 24, 2025

Nu există motive de îngrijorare

Deși ideea unui asteroid care „însoțește” planeta noastră ar putea părea îngrijorătoare, 2025 PN7 nu prezintă niciun pericol. Obiectul are un diametru estimat între 18 și 36 de metri — aproximativ cât o casă mică — și se află la o distanță de 4 până la 17 milioane de kilometri de Pământ.

Spre deosebire de asteroizii considerați potențial periculoși, șansele ca PN7 să se apropie semnificativ de planeta noastră sunt practic inexistente.

O prezență temporară

Simulările orbitale indică faptul că 2025 PN7 va continua să urmeze orbita Pământului în jurul Soarelui până în jurul anului 2083. După această dată, modificările gravitaționale îl vor devia treptat, trimițându-l pe o nouă traiectorie în spațiul interplanetar.

Fenomenul adaugă încă un exemplu la lista tot mai lungă de corpuri cerești care împărtășesc temporar vecinătatea orbitală a Pământului — o reamintire a complexității dinamice a sistemului nostru solar.

