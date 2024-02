O femeie din Moldova a născut un copil cu două capete. Medicii i-au spus mult timp că va avea gemeni

Caz cutremurător în nordul Republicii Moldova, în localitatea Edineț, acolo unde o femeie a născut un copil cu două capete.

„Sarcina am dus-o până la 36 de săptămâni, fără probleme. Prima ecografie am făcut-o la 24 de săptămâni, Mă simțeam rău, credeam că ceva organele interne, dar când am mers la control mi s-a spus că sunt însărcinată. Am mers la Ocnița, la ecografie”, a povesteștit femeia, conform csid.ro, care citează unimedia.

Medicul i-ar fi spus că e totul în regulă, iar din cauza termenului mic nu s-a observat vreo problemă, iar medicul de familie nici nu s-ar fi uitat la imagini.

„În toată luna mergeam la controlul medical și analize. Următoarea ecografie am făcut la 28 de săptămâni undeva - mi-au spus că e totul normal.

Când m-am dus să nasc, am ajuns în sala de naștere, să nasc natural, dar nu mi-a reușit. Ei au încercat să extragă copilul cu un aparat, nu le-a reușit și m-au dus deja la operație. A doua zi mi s-a spus că ambii copiii sunt morți.

Medicul spune că nu am fost la controale - vrea să iasă basma curată, că nu a verificat cum trebuie cazul.

Eu știam că voi avea două fete gemene. Este important ca alte mame să nu sufere și să aibă grijă când fac ecografie”, a spus femeia plină de durere.

Tatăl a fost cel care a luat fetița și a înmormântat-o, dar nu a putut să o privească.

„Soția a mers la toate controalele. De ce medicul spune altceva, nu vă pot spune. Ea a trecut ambele ecografii. Când s-a născut mi s-a spus că e un corp cu două capete și că nu a fost așa ceva niciodată și că această sarcină trebuia întreruptă încă după prima ecografie.

La prima ecografie deja trebuia sa fie clar ce este.

M-am dus la morgă, am luat fetele, le-am înmormântat. Nu m-am putut uita, mama soacra s-a uitat - mi-a spus că era o fetiță cu un cap mai mare, mai galben și unul mai mic, mai negru.

Vrem să povestim ca să nu se întâmple cu alte mame. De vină e medicul unde a făcut ecografia și nu i-au spus, eu așa cred”, a povestit tatăl.