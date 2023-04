O femeie a născut în mașină, pe banda de urgență a autostrăzii. Oamenii legii au asistat-o: ”Priveau cu lacrimi în ochi” VIDEO

O femeie a născut o fetiță sănătoasă duminică seara, 16 aprilie, în mașină, pe banda de urgență a autostrăzii A13 din Delft, în Olanda.

Ea și soțul ei se îndreptau spre spital, însă copilul nu a mai așteptat. Un fotograf al unei publicații s-a deplasat la fața locului și a făcut poze, astfel le-a surprins pe polițistele care au asistat-o pe femeie la naștere emoționate, cu lacrimi în ochi, potrivit Brabants Dagblad.

”Când am ajuns, am auzit țipete de bebeluș abia născut și am văzut o femeie lângă mașină. Priveam uimit, m-am gândit: ce se întâmplă aici? Serviciile de urgență au ajutat-o foarte ​​bine pe femeie. Polițiștii au fost și ei impresionați, ofițerii priveau cu lacrimi în ochi. Când am văzut copilul, m-am gândit: asta e ceva foarte special!”, a povestit fotograful.

„Toate serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului și au putut începe imediat intervenția. După câteva minute ni s-a spus că nașterea a decurs bine și că toată lumea va merge la spital. Ce veste fericită a fost aceasta și cât de plăcut să pot trăi așa ceva”, a declarat controlorul de trafic care a oprit complet circulația.

„Mama a primit cadou un urs de pluș de la poliție. Era foarte calmă. Chipul tatălui spunea mai multe. A fost foarte surprins. Am putut vedea că pentru el era ceva foarte special”, a mai spus fotograful publicației District8.