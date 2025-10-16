Medicii avertizează că sfaturile despre naștere pe care gravidele le iau de pe rețelele de socializare sunt extrem de periculoase și le pot pune viața în pericol

Tot mai multe gravide aleg să urmeze sfaturi găsite pe internet, ignorând recomandările medicilor, un fenomen care poate avea consecințe dramatice. Cazul tinerei din Constanța, decedată după ce a insistat să nască natural și ar fi refuzat cezariana, scoate la iveală pericolele generate de informațiile false și practicile nereglementate promovate online, avertizează specialiștii, care atrag atenția că astfel de decizii pot duce la complicații cu potențial letal.

Rețelele de socializare sunt inundate cu informații şi conținut video prin care viitoarele mame sunt sfătuite să nască natural chiar şi acasă. Medicii spun însă că sunt afecțiuni sau situații în care nașterea naturală nu este recomandată, ba chiar este contraindicată, arată Antena 3 CNN.

"Vreau să nasc natural la spital. Dacă 80% dintre nașteri sunt cu cezariană, e clar ca nu ai șanse să naști natural", este unul dintre mesajele transmise pe un cont TikTok dedicat viitoarelor mame.

Situații în care medicii recomandă cezariană

Sunt situații în care nașterea naturală nu este recomandată tocmai pentru a preveni complicațiile severe, spun specialiștii.

"Spre exemplu, o placentă care este mai jos inserată, la nivelul colului uterin, are o indicație fermă de naștere prin operație cezariană, deoarece, dacă se optează pentru nașterea pe cale vaginală, ea poate să fie complicată de o hemoragie cu potențial fatal pentru pacientă", explică dr. Călina Maier, de la Maternitatea Giulești.

Ce este doula, noua meserie apărută în România

Ordinul Asistenților şi Moașelor avertizează că în România se practică meserii nereglementate ce pot avea consecințe grave asupra femeilor ce urmează să nască.

În România se practică meseria numită doula, care nu este în prezent reglementată.

Doula este acea femeie care oferă sprijin emoțional sau fizic gravidei.

"Înființarea unor meserii care au legătură cu domeniul medical mi se pare un demers extrem de periculos. Aceste persoane pot să interfereze cu activitatea medicală si activitatea lor sa ducă la consecințe grave", afirmă Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

"Doula nu are competențe medicale și în niciun moment nu are voie să propună să ia decizii în locul mamei sau să-i sugereze mamei ce să aleagă", recunoaște Nora Niculescu, președinta Asociației Doula România.

"Am întâlnit femei care veneau cu opinii deja formate din mediul online. Vă dau un exemplu: avea indicație medicală de naștere prin cezariană și-i era teamă de procedura în sine sau îi era teamă de anestezie", declară Daniela Stan, moașă la Maternitatea Giulești.

Tânăra de 29 de ani, care a ajuns în spitalul privat din Constanța și a murit ulterior în urma unei hemoragii masive, și-a dorit să nască natural.

Femeia ar fi fost la alte 3 spitale din Capitală, unde medicii i-au recomandat să nască prin cezariană.

