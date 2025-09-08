Sărbătoare mare la români. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică, ziua care marchează hotarul dintre vară și toamnă

Creștinii sărbătoresc luni, 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, zi care marchează începutul culesului viilor și în care, conform credinței populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-și găsi perechea.

Nașterea Maicii Domnului, cunoscută ca "Sfânta Maria Mică", marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă.

De asemenea, sărbătoarea anunță începutul unor activități specifice, precum culegerea unor plante și fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului, orzului și secarei de toamnă.

Ce nu trebuie să facem

Potrivit tradiției populare, la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, ca de altfel la orice mare praznic, nu se fac treburi gospodărești, nu se spală rufe, nu se face curățenie în casă, ca să nu se atragă răul.

În popor se spune că în această zi vor fi ascultate mai ales rugăciunile femeilor care vor să aibă copii, dar și ale celor însărcinate, pe care Maica Domnului le va ajuta să aibă o naștere ușoară. Și cei care vor să se căsătorească se pot ruga în această zi Maicii Domnului, să-și găsească perechea potrivită.

În această zi, credincioșii țin candelele aprinse în dreptul icoanei Fecioarei Maria și împart din fructele toamnei, pentru morți.

Sărbători închinate Sfintei Fecioare Maria

Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în biserică (21 noiembrie), Buna Vestire (25 martie) și Adormirea Maicii Domnului (15 august) sunt cele patru mari sărbători creștine închinate Sfintei Fecioarei Maria.

