Năsui: Promisiunile de până acum ale Guvernului privind reducerea cheltuielilor bugetare s-au dovedit a fi mincinoase

Promisiunile de până acum ale Guvernului privind reducerea cheltuielilor bugetare s-au dovedit a fi mincinoase, a declarat, miercuri, la RFI, vicepreședintele USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei. Guvernul pregătește o OUG pentru a face noi reduceri de cheltuieli bugetare.

Guvernul Ciolacu propune într-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă noi măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. E vorba între altele de restricţii în privința organizării de festivaluri şi competiţii, cu unele excepții. De asemenea, sunt oprite anumite cheltuieli bugetare pentru dotări, consultanţă sau pregătire profesională. În plus, bugetarii care au câştigat în instanţă drepturi salariale ce trebuie achitate în tranşe vor fi amânaţi la plată.

Claudiu Năsui consideră noile măsuri fiscal-bugetare de reducere a cheltuielilor ”insuficiente și mai ales într-un context în care același Guvern a tot crescut cheltuielile, mai ales unele nenecesare, credem că ar fi trebuit să acționeze mai degrabă acolo unde tot el a crescut. Atenție, nu aș vrea să se înțeleagă că nu susținem scăderea de cheltuieli. Scăderea de cheltuieli este fix ce trebuie să facă Guvernul. Doar că până acum am auzit sintagma să strângem cureaua, acum doi ani, acum un an și în cursul anului acestuia de mai multe ori și dacă ne uităm pe execuția bugetară, pe cheltuieli, vedem că ele nu au scăzut niciodată (...). Ce e important de făcut este de fapt să tăiem puțin în carne vie, pentru că România are o problemă cu creșterea de cheltuieli. Până nu vedem că scad cheltuielile efectiv, eu nu mai cred în promisiunile acestui Guvern, care până acum s-au dovedit a fi mincinoase”.

Guvernul va putea asigura din fondul de rezervă sumele necesare pentru unele proiecte derulate din fonduri externe nerambursabile, în loc să facă o rectificare bugetară. Claudiu Năsui explică: ”Practic, în momentul în care nu trebuie să crească statul cheltuielile totale, nu are nevoie de rectificare. Ei așa fac lucrurile. Ceea ce înseamnă că practic, o să se ducă toți banii printr-un mecanism de rectificare bugetară continuă prin fondul de rezervă, adică ce se întâmplă în mod concret, statul la începutul anului a pus niște cheltuieli mult mai mari, pentru că domnul Câciu la vremea aceea a supraevaluat veniturile (...). Cheltuielile fiind foarte mari, ei acum le rearanjează între ele și nu au nevoie neapărat de o rectificare transparentă, în care să vedem și noi de la cine se taie și unde se duce, pot să facă lucrul acesta printr-un mecanism care se numește dezangajare bugetară și apoi prin Hotărâre de Guvern, care de data aceasta e transparentă, realocă altundeva. Până acum, ca să avem o idee, din 685 de milioane, cât au fost alocați inițial din fondul de rezervă, el a cheltuit, țineți-vă bine, 5,2 miliarde. Deci practic, suntem într-o situație în care domnul Ciolacu, fără transparență, fără rectificare, fără absolut nimic, a redirecționat deja 5,2 miliarde de lei din bugetul actual, fără transparență, fără dezbatere, fără să fie notificat Parlamentul, ne dăm seama doar din Hotărâri de Guvern de lucrul acesta. Și mai grav, dacă ne uităm pe acele 5,2 miliarde pe ce s-au dus, un miliard s-a dus deja pe pensii speciale, pe pensii speciale de la MAI. Deci practic, apropo de strângem cureaua și jalonul din PNRR care spune să oprim pensiile speciale, n-am strâns nici o curea și jalonul acela nici măcar nu au intenția să-l îndeplinească în vreun fel, din moment ce tot au alocat bani către această cheltuială, către această destinație a pensiilor speciale”.

