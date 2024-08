Natalia Intotero reformează asistența maternală în România

.com

Ministrul Natalia Intotero și-a propus să reformeze asistența maternală în România și, în acest sens, am participat recent la o sesiune de lucru organizată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Obiectivul acestei întâlniri a fost modificarea și completarea Hotărârii de Guvern referitoare la condițiile de obținere a atestatului, procedura de atestare și statutul asistentului maternal.

Context

România a emis un prim document de reglementare a statutului asistentului maternal în anul 2003, prin Hotărârea de Guvern nr. 679/2003. Totuși, de la adoptarea acestei reglementări, nu s-au realizat actualizări semnificative, ceea ce subliniază necesitatea unui sistem de monitorizare eficient care să permită revizuirea legislației în domeniu la fiecare cinci ani. Acum, după mai bine de două decenii, a fost inițiat un nou proiect sub formă de Ordonanță de Urgență, care are ca scop stabilirea unor condiții clare de obținere a atestatului, o procedură de atestare mai eficientă și îmbunătățirea statutului asistentului maternal.

Contribuție

După ce am transmis oficial prin e-mail propunerile mele referitoare la noul statut al asistentului maternal, am participat la o întâlnire de lucru. În cadrul acestei întâlniri, desfășurate la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, s-au dezbătut detaliat punctele de vedere ale societății civile și ale sindicatelor asistenților maternali. Sesiunea a fost coordonată de specialiștii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

Am fost dezamăgit de atitudinea reprezentanților sindicatelor, care păreau mai preocupați de problemele legate de concediile de odihnă și de salarizare, decât de nevoile reale ale copiilor pe care asistenții maternali îi îngrijesc. Efortul pe care aceștia îl depun în îngrijirea copiilor cu dizabilități trebuie recunoscut și apreciat. Trebuie să înțelegem că asistența maternală nu este doar un loc de muncă, ci și un act de dedicație și responsabilitate.

Apreciez eforturile ANPDCA în elaborarea acestui document și recunosc pașii pozitivi realizați pentru a îmbunătăți condițiile de obținere a atestatului și statutul asistentului maternal. Deși întâlnirea a fost tensionată, am fost clar în mesajul meu că nu voi accepta menținerea standardului de educație minim la nivelul studiilor gimnaziale pentru asistenții maternali. Propunerea mea a fost ca minimum să fie studii liceale, iar sindicatele au fost alertate cu privire la aceasta.

„În acest sens, venim cu sugestia ca nivelul minim de educație (Art. 3, lit. b) pentru candidații aspiranți la rolul de asistent maternal să fie stabilit la 10 clase complete, sau ideal, 12 clase. Deși prezența diplomei de bacalaureat nu ar trebui să constituie o condiție imperativă, considerăm că aceasta ar putea reprezenta un avantaj în evaluarea potențialului candidat.”

În discuția noastră, am abordat și problematica concediului de odihnă, subliniind importanța ca asistenții maternali să poată beneficia de concediu fără a fi obligați să își ia copiii în îngrijire alături. Ca părinte, am simțit uneori că lipsa de empatie din partea unora este destul de alarmantă. Totuși, mă bucur că discuțiile cu ministrul s-au soldat cu progrese și am ajuns la o formulă acceptabilă a condițiilor de obținere a atestatului.

Necesitatea unei infrastructuri adecvate

De asemenea, am solicitat dezvoltarea unei infrastructuri de control eficient în aplicarea acestor noi reglementări. Este esențial să elaborăm un plan strategic pentru extinderea și adaptarea structurilor de control la nivel regional, care să permită o supraveghere mai riguroasă și un management mai eficient al resurselor umane. Doar printr-un astfel de sistem putem garanta că reformele sunt implementate corect și că asistenții maternali beneficiază de toate resursele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile cu succes.

Reformele propuse de specialiștii de la ANPDCA, ONG-uri și sindicate, sub mandatul ministrului Natalia Intotero în domeniul asistenței maternale constituie o oportunitate pentru a îmbunătăți nu doar statutul asistentului maternal, ci și calitatea vieții copiilor care beneficiază de acest tip de îngrijire. Aștept cu interes evoluțiile viitoare și sunt dornic să contribui activ la acest proces important.

