”Baby face killer”, românca de 19 ani campioană europeană la fete și băieți. Prin ce tragedie teribilă a trecut în 2022

Natalia Iocsak este sportiva din România care anul acesta a făcut legea pe continent în cel mai tare campionat din Motorsport, dominat de bărbați.

„Baby Face Killer” au numit-o străinii din Campionatul European de Drift pe Natalia Iocsak, tânăra româncă de 19 ani. În ultima etapă din Grecia, ea a câștigat ambele titluri europene, atât la băieți cât și la fete.

„Sunt prima fată din istorie care a reușit să câștige locul întâi la Clasa Pro2”, spune Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift, la clasele Queen și Pro2.

Sportiva cu față de copil și cu zâmbetul pe buze tot timpul a intrat în lumea motorsportului la doar 9 ani. Tatăl și fratele au fost cei de la care a deprins această pasiune.

„Am început cu Rally, după care am participat în România la Slalom Paralel, Time Attack și în Campionatul European de Rally Cross”, a declarat Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift, la clasele Queen și Pro2.

Performanțele tinerei din drift cer și multe sacrificii. De două luni, ea și tatăl său nu au mai ajuns acasă, la Baia Mare.

“Sunt momente în care nu pot să dorm în casă și dorm în curte în caravană”, a recunoscut tânăra.

Ads

Tatăl Nataliei este cel care își însoțește fiica peste tot. El a dezvăluit că ultima oară a stat în dreapta Nataliei, în mașină, când aceasta avea 10 ani.

„Ultima dată când m-am urcat, am avut o stare de rău și i-am zis că de acum poate să meargă ea, nu mai trebuie să vin și eu. În mașina de Drift, nu am pus piciorul niciodată”, spune Ioan Iocsak, tatăl Nataliei.

„Tata mi-a luat un BMW cu tracțiune pe spate. Pentru mine era o distracție, pe lângă participarea în Campionatul Național de Rally. La un moment dat au venit lucrurile foarte natural și după am vrut să participăm și în Campionatul Național de Drift și am parcurs Școala de Drift și așa am început” - Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift, la clasele Queen și Pro2.

A fost o perioadă în care Natalia a făcut și handbal la nivel de performanță. „Când am renunțat am avut o oportunitate de a alege să merg la o echipă din Ungaria și tata mi-a spus că trebuie să mă decid, era destul de greu și obositor. Aveam școală, handbal, antrenamente, plus cursele de Rally”, a afirmat Natalia.

Ads

Dacă, pe plan sportiv, 2022 a fost un an extraordinar pentru Natalia, în plan personal, tânăra și familia ei au suferit o tragedie. În urmă cu 8 luni, Nati și-a pierdut fratele de 22 de ani într-un accident de mașină.

“Este foarte crunt și pe cât sunt de pozitivă și cu zâmbetul pe față în interior este groaznic, dureros, sfâșietor. El mi-a dat putere, e cu mine tot timpul. Îmi este foarte dor de el și de zâmbetul lui”, spune Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift, la clasele Queen și Pro2.

„Eu provin dintr-o familie modestă. În 2013, tata lucra în tractări auto și a avut o tractare în Franța. A primit cadou un Buggy pe care l-a adus acasă. Fratele meu avea 13 ani și a mers cu mașina pe cel mai apropiat circuit de lângă casă și ne-am dat cu el. La un moment dat cineva ne-a chemat, ”haideți să vă dați în cadru legal, să vă distrați pe circuit”. Și așa am început să merg la fiecare competiție, alături de tatăl și de fratele meu. Nu lipseam niciodată și practic am crescut pe circuit”, afirmă Natalia Iocsak, campioană europeană la Drift, la clasele Queen și Pro2.

„Îmi aduc aminte că la 9 ani, mi-am sărbătorit ziua de naștere pe circuit. Eram mică și foarte scundă. Îmi puneam multe pernițe sub mine că să pot ajunge la pedale. Încet, încet am învățat să conduc, iar în fiecare weekend mergeam să mă antrenez”, a încheiat românca.

Ads