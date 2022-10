Rusoaica Daria Kasatkina și-a adus iubita la Turneul Campioanelor FOTO

Calificată în premieră la Turneul Campioanelor, rusoaica Daria Kasatkina a venit în Texas cu iubita ei patinatoare.

Daria Kasatkina și patinatoarea Natalia Zabiiako au venit la petrecerea jucătoarelor împreună, purtând același tip de ochelari.

Kasatkina a mărturisit că este o patinatoare groaznică, spre deosebire de partenera ei de viață, medaliată cu argint la JO de iarnă din 2018.

"Îmi place să patinez, dar talentul meu e zero în acest sport. Dacă nu stă lângă mine, mereu cad. Dar poate că nici nu vrea să mă învețe, ca să aibă motiv să mă țină", a glumit Kasatkina.

Ea va debuta la Turneul Campioanelor chiar împotriva polonezei Iga Swiatek, liderul WTA.

