Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”

În această săptămână, Comisia de buget din Senat a aprobat în unanimitate un proiect de lege prin care părinții care se întorc mai devreme la muncă din concediul de creștere a copilului vor primi un stimulent financiar egal cu valoarea indemnizației de creștere a copilului. Practic, aceștia vor păstra suma pe care o primesc în timpul concediului de la stat, dar vor primi și salariul aferent locului de muncă. Propunerea a fost inițiată de parlamentari PNL și USR.

În prezent, statul oferă un stimulent de inserție pentru părinții care vor să se întoarcă la muncă mai devreme de doi ani, însă el este mult mai mic și decât un salariu minim pe economie. Dacă părintele alege să se întoarcă la muncă după mai puțin de 6 luni, acesta primește un stimulent de 1.500 de lei pe lună, în timp ce părinții care se întorc după mai mult de șase luni, primesc 650 lei/lună. Stimulentul se acordă până când copilul împlinește vârsta de doi ani.

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În cele mai multe cazuri, părintele care stă acasă cu copilul este mama, ceea ce face ca acestea să lipsească 2-4 ani de pe piața muncii. Astfel, în cazul femeilor cu copii mici, rata de ocupare a forței de muncă este de aproximativ 57%, comparativ cu aproape 70% cât este nivelul Uniunii Europene, conform datelor Eurostat.

Marius Luican, antreprenor și director al Reveal Marketing Research, a explicat pentru Ziare.com că inițiativa ar putea avea efecte benefice multiple, atât pentru familie, cât și pentru companii, piața muncii și nu în ultimul rând, pentru bugetul de stat.

”Acest proiect este benefic din două motive. În primul rând, ar putea rezolva veșnica problemă a României cu demografia și forța de muncă disponibilă, care au început să devină din ce în ce mai puțină. Pe de altă parte, știm că femeile care hotărăsc să se întoarcă la muncă apelează de multe ori la munca la negru. Ca să nu piardă această indemnizație, îi spun angajatorului să le ofere o sumă mai mică la negru, astfel încât să-și poată crește venitul fără să piardă banii de la stat. Acesta este momentul în care statul pierde banii pe taxele pe care le-ar încasa pentru respectivul angajat”, explică acesta.

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Mai mult, acesta explică faptul că prin această inițiativă am putea aduce în piața muncii fix acea categorie de tineri care sunt la vârsta la care sunt cei mai productivi și se pot remarca profesional.

Un sondaj realizat în luna martie de INSCOP Research arată că aproape jumătate (43%) dintre tinerii români sub 35 de ani nu au un loc de muncă.

”Femeile însărcinate sunt de obicei tinere, exact pe segmentele pe care avem nevoie de forță de muncă activă. Astfel, femeile care se întorc după 8 luni sau după un an de zile, vor contribui un an cu bani la buget prin taxe și impozite”, explică Marius Luican.

Prin urmare, acesta explică faptul că statul câștigă pe toate fronturile în acest context. Inițiativa votată de Senat aduce forță de muncă atât de necesară astăzi pe piața din România, iar pe de altă parte, elimină munca la negru în cazul celor care vor să se întoarcă la muncă.

Pe de altă parte, Marius Luican subliniază că proiectul poate fi și o soluție pentru stimularea natalității:

”Dacă îți este teamă că n-o să te descurci cu banii, măcar știi că în primii doi ani ai copilului poți avea două surse de venit, apoi îl dai la creșă și la grădiniță”.

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”Statul trebuie să facă creșe și grădinițe”

De asemenea, antreprenorul atrage atenție că anii petrecuți în concediul de creștere a copilului pot afecta starea mamei, îi poate micșora orizontul de oportunități și îi poate afecta parcursul în carieră. În acest sens, el consideră că statul trebuie să caute în continuare soluții pentru creșterea natalității, dar care să nu descurajeze cuplurile în a-și întemeia o familie.

”Doi ani de stat acasă este enorm, nu mai spun de patru. Ceea ce statul face este să trimită acasă pe post de bone niște persoane foarte bine pregătite profesional. Pentru ca asta să nu se mai întâmple, statul trebuie să facă creșe și grădinițe, așa cum se întâmplă peste tot în lume.

Legea ar trebui urmată de o strategie privind creșele. În cazul în care aplici această inițiativă, pot să apară mai multe creșe private și femeile să prefere să meargă la serviciu, iar cu banii de pe indemnizație să plătească creșa. Nu spune nimeni că femeile trebuie să plece de la maternitate direct la serviciu, dar 2 ani înseamnă mult din multe puncte de vedere”, mai consideră Marius Luican.

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De asemenea, acesta subliniază că un alt aspect pozitiv al acestei inițiative este faptul că le lasă părinților posibilitatea să aleagă. Statul își face datoria în continuare, dar în același timp susține și economia.

Pentru a reuși însă să creștem natalitatea, Marius Luican consideră că statul trebuie să pună în practică mai multe astfel de ințiative care să sprijine familiile care își doresc să aducă pe lume un copil.

”Natalitatea României nu se va rezolva până când familiile nu vor începe să facă 3 copii. Dacă ne uităm de exemplu la Turcia, vedem că majoritatea familiilor au chiar 4-5 copii. În Europa, multe cupluri se raportează la un singur copil. O economie sustenabilă se bazează pe o demografie sustenabilă. La noi, tocmai categoriile care ar trebui să se ducă la muncă, te trezești că au cel mai mare nivel al șomajului”, mai explică Marius Luican pentru Ziare.com.

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