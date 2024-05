De ce nu îşi doresc românii copii, în timp ce natalitatea se prăbuşeşte. „Costă și îți fac probleme. Decât cu dureri de cap, mai bine îmi trăiesc viața liniștit”

România înregistreze de la o lună la alta un spor negativ al populaţiei.

Se nasc tot mai puţini copii, potrivit Institutului Național de Statistică.

Unii români nu îşi doresc copii.

„Nu am copii și nu aș vrea să am pentru că copiii din ziua de azi costă și îți fac probleme. Așa că decât să am dureri de cap mai bine îmi trăiesc viața liniștit. Hotărârea mea este să nu pentru că nu mai rentează. Trebuie să ai bani. Și nu este singurul”, a declarat un bărbat, potrivit digi24.ro.

Alţii îşi doresc copii, însă din diverse motive nu au ajuns în acel punct al vieţii.

„Îmi doresc copii, nu am copii. Pentru că nu am găsit persoana potrivită”, a declarat altcineva.

“Nu m-am gândit, mi se pare o vârstă foarte fragedă și consider că trebuie să ai stabilitate pe toate părțile ca să ai copii”, spune o altă persoană.

România a continuat să înregistreze în martie un spor negativ al populaţiei (-8.982 de persoane), trend similar cu cel consemnat în aceeaşi lună din 2023, când acesta a fost de minus 9.054 de persoane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în intervalul analizat, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 1.869 (-15,1%), iar numărul deceselor a scăzut cu 1.941 (-9,1%), în timp ce numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 13 mai mic.

La nivelul lunii martie 2024, sporul natural a fost negativ (-8.982 de persoane), acelaşi trend fiind consemnat şi în luna martie 2023 (de -9.054 de persoane).

Datele INS relevă faptul că, în funcţie de primele trei cauze principale de deces, în luna martie a acestui an, faţă de luna martie 2023, au scăzut cu 18,9% decesele cauzate de boli ale aparatului respirator, cu 9,5% decesele cauzate de boli ale aparatului circulator, respectiv cu 1,6% decesele având cauză principală tumorile.

Per total, în martie anul curent, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.648 de persoane (5.008 persoane de sex masculin şi 4.640 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.802 persoane (5.168 persoane de sex masculin şi 4.634 persoane de sex feminin). Faţă de aceeaşi lună din anul 2023, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu 9,6% în mediul urban (-8,6% în cazul persoanelor de sex masculin şi -10,8% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu 8,5% în mediul rural (-8% în cazul persoanelor de sex masculin şi -9% în cazul persoanelor de sex feminin).

Totodată, în prima lună de primăvară din 2024, numărul căsătoriilor a fost cu 722 (+15,2%) mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent.

Pe de altă parte, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială), în acelaşi interval de comparativ, numărul divorţurilor a scăzut cu 160 (-7,5%).

Potrivit sursei citate, raportat de o lună la alta (martie 2024 vs februarie 2024), s-a înregistrat naşterea a 10.468 copii, în scădere cu 662 (-5,9%), în timp ce numărul deceselor a fost de 19.450, în scădere cu 7,7%.

După cauza principală de deces, în luna martie a acestui an, la fel ca în luna precedentă, cele mai multe au fost pe fondul bolilor aparatului circulator (10.584 de persoane, reprezentând 54,4%), al tumorilor (3.829 persoane) şi a bolilor aparatului respirator (1.702 persoane).

De asemenea, la oficiile de stare civilă s-au raportat 5.484 de căsătorii, în martie 2024, în creştere cu 25,5% faţă de luna precedentă, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor au fost pronunţate cu 195 divorţuri (+10,9%).

Statistica evidenţiază faptul că, în perioada ianuarie 2023 - martie 2024, cel mai mare număr de căsătorii s-a consemnat în luna august a anului trecut (17.112), iar cel mai mic în ianuarie 2024, de 3.700.

