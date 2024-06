Cursă fabuloasă, cu două înotătoare care au coborât sub recordul mondial VIDEO

Campioana olimpică australiană Ariarne Titmus a stabilit un nou record mondial în proba feminină de 200 m liber, cu timpul de 1 min 52 sec 23/100, miercuri la Brisbane, cu doar câteva săptămâni înaintea startului Jocurilor Olimpice de la Paris, informează AFP.

Cu ocazia selecţiilor olimpice australiene, Titmus a devansat-o pe Mollie O'Callaghan, creditată cu timpul de 1 min 52 sec 48/100, mai bun de asemenea decât precedentul record mondial pe care îl deţinea (1 min 52 sec 85/100).

"Când mă uit la rezultate, este incredibil. Sunt foarte fericită că pot în sfârşit să înot într-un mod care să reflecte pregătirea mea", a comentat Ariarne Titmus (23 ani) la finalul cursei.

"Cred că această concurenţă pe care o avem explică de ce înotăm atât de repede. Ne împingem unele pe altele în fiecare zi. Este incredibil că în această finală au fost cinci fete care se antrenează cu Dean (Boxal)", a adăugat ea.

Ariarne Titmus a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021, învingând-o în special pe campioana americană Katie Ledecky.

Ea va sosi la Jocurile Olimpice din Franţa ca mare favorită a probei de 200 m liber, la fel ca şi Mollie O'Callaghan, care anul trecut a doborât recordul mondial vechi de 14 ani al al italiencei Federica Pellegrini. Cele două înotătoare au realizat opt dintre cele mai bune 10 performanţe din istorie la 200 m liber.

🥇 Ariarne Titmus 1:52.23 = WR

🥈 Mollie O'Callaghan 1:52.48

🥉 Lani Pallister 1:55.57 =Q

4. Brianna Throssell 1:55.74 =Q

