Dezastru la National Arena. Cauzele distrugerii gazonului

National Arena este cel mai mare, cel mai modern si cel mai scump stadion din Romania. Si este construit dupa un proiect gresit, dupa cum sustin mai multe expertize, motiv pentru care gazonul este distrus la scurt timp de la montare.

In momentul inaugurarii, tara noastra s-a facut de ras in Europa, noua arena avand o suprafata de joc jalnica. Omul care a montat primul gazon, Adrian Oprisan, a sustinut intotdeauna ca nu el este vinovat pentru degradarea covorului de iarba, ci chiar proiectul stadionului.

Oprisan a dat in judecata firma care a construit National Arena, Max Bogl, pentru ca nemtii au refuzat sa plateasca lucrarile efectuate la gazon. Dupa cum anunta editia tiparita a Gazetei Sporturilor, fratele baronului de Vrancea a castigat litigiul, dovedind ca stadionul este de vina.

Concret, arhitectura National Arena este una care nu avantajeaza deloc gazonul, ba chiar ii accelereaza distrugerea. Nu exista iluminare naturala, ventilatia la nivelul solului este inexistenta si, colac peste pupaza, intretinerea angajatilor primariei este precara, precizeaza sursa citata.

Asta inseamna ca, atunci cand a fost aprobat proiectul stadionului, nimeni nu a luat in calcul suprafata de joc.

"Acum se dovedeste ca nu e vina firmei mele. Expertiza pe baza careia s-a luat decizia si Max Bogl mi-a platit 170.000 de euro spune clar ca nimeni nu a luat in calcul efectul acoperisului asupra ierbii! Pana cand Primaria nu va lua masuri, si asta ar trebui facut pe banii constructorului, Arena National va avea in continuare probleme uriase cu iarba", a spus Adrian Oprisan.

National Arena nu mai poate fi modificat din punct de vedere constructiv asa ca exista numai doua solutii pentru gazon: fie se schimba de 4-5 ori pe an, asa cum se procedeaza acum, cu costuri considerabile, fie se achizitioneaza un sistem de iluminare si ventilatie.

O asemenea instalatie artificiala costa aproximativ un milion de euro si permite suprafetei de joc sa reziste chiar si un an in conditii optime.

