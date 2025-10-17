Dezastru la National Arena. Cauzele distrugerii gazonului

Joi, 11 Aprilie 2013, ora 11:08
8251 citiri
Dezastru la National Arena. Cauzele distrugerii gazonului

National Arena este cel mai mare, cel mai modern si cel mai scump stadion din Romania. Si este construit dupa un proiect gresit, dupa cum sustin mai multe expertize, motiv pentru care gazonul este distrus la scurt timp de la montare.

In momentul inaugurarii, tara noastra s-a facut de ras in Europa, noua arena avand o suprafata de joc jalnica. Omul care a montat primul gazon, Adrian Oprisan, a sustinut intotdeauna ca nu el este vinovat pentru degradarea covorului de iarba, ci chiar proiectul stadionului.

Oprisan a dat in judecata firma care a construit National Arena, Max Bogl, pentru ca nemtii au refuzat sa plateasca lucrarile efectuate la gazon. Dupa cum anunta editia tiparita a Gazetei Sporturilor, fratele baronului de Vrancea a castigat litigiul, dovedind ca stadionul este de vina.

Concret, arhitectura National Arena este una care nu avantajeaza deloc gazonul, ba chiar ii accelereaza distrugerea. Nu exista iluminare naturala, ventilatia la nivelul solului este inexistenta si, colac peste pupaza, intretinerea angajatilor primariei este precara, precizeaza sursa citata.

Asta inseamna ca, atunci cand a fost aprobat proiectul stadionului, nimeni nu a luat in calcul suprafata de joc.

"Acum se dovedeste ca nu e vina firmei mele. Expertiza pe baza careia s-a luat decizia si Max Bogl mi-a platit 170.000 de euro spune clar ca nimeni nu a luat in calcul efectul acoperisului asupra ierbii! Pana cand Primaria nu va lua masuri, si asta ar trebui facut pe banii constructorului, Arena National va avea in continuare probleme uriase cu iarba", a spus Adrian Oprisan.

National Arena nu mai poate fi modificat din punct de vedere constructiv asa ca exista numai doua solutii pentru gazon: fie se schimba de 4-5 ori pe an, asa cum se procedeaza acum, cu costuri considerabile, fie se achizitioneaza un sistem de iluminare si ventilatie.

O asemenea instalatie artificiala costa aproximativ un milion de euro si permite suprafetei de joc sa reziste chiar si un an in conditii optime.

M.D.

Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum
Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum
George Simion a pus gând rău Curții Constituționale din România și vrea să strângă semnături pentru organizarea unui referendum prin care să desființeze instituția. Simion a declarat...
Robert Negoiță admite că unele primării au prea mulți angajați. "Se întâlnesc soții acasă. Unul muncește de crapă pe un salariu mic și îi plătește salariul mare celui care stă"
Robert Negoiță admite că unele primării au prea mulți angajați. "Se întâlnesc soții acasă. Unul muncește de crapă pe un salariu mic și îi plătește salariul mare celui care stă"
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, admite că sunt primării care au prea mulți angajați și consideră că pentru această situație sunt vinovați chiar primarii în cauză....
#national arena gazon, #Oprisan gazon National Arena, #National Arena proiect , #gazon
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mărturie impresionantă a campionului: "Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari și mi-a spus că asta e tot"
  2. Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"
  3. Jaqueline Cristian e în semifinale! Ce s-a întâmplat cu adversara ei, Naomi Osaka
  4. Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR
  5. Schimbare istorică în tenisul mondial. Ce se va întâmpla după aproape 50 de ani
  6. Victorie fantastică pentru România și calificare în sferturi la Europene. Dramatism rar contra Serbiei
  7. CFR Cluj, OUT din Europa? UEFA pregătește o sancțiune drastică BREAKING NEWS
  8. ”Zmeilor, cioflingarilor care sunt șmecherași!” Un fost internațional român cu 60 de selecții face acuzații dure
  9. Jannik Sinner le-a dat o veste proastă italienilor: ”Nu m-am decis încă, nu știu”
  10. Selecționerul Italiei, declarație șocantă: ”Voi merge chiar mai departe”