National Arena a ajuns in paragina: "Nu se poate asa ceva! E groaznic!"

Se alege praful de arena de 234 de milioane de euro de la Bucuresti. Dintr-o "bijuterie" a Capitalei, National Arena a ajuns in paragina, a avertizat, vineri, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu.

El a deplans starea gazonului de pe Arena Nationala, care s-a degradat din nou, dupa ce federatia a investit 20.000 de euro in primavara acestui an, si a declarat ca forul de la Casa Fotbalului nu mai e dispus sa faca acelasi gest pe viitor.

"Stadionul asta mai are putin si da in paragina. Am avut o discutie cu primarul general si mi-a spus ca o sa dea dispozitie. Sunt maracinii cat casa, pomi uscati din 2012 in primavara, cand s-au montat inainte de cupa. Pe stadion, sa vedeti in ce hal e. Dupa ce am bagat 20.000 de euro, l-am intretinut pentru finala cupei si pentru meciul cu Trinidad, sa vedeti cum arata. Nu se poate, e un obiectiv national. Nu se poate... E groaznic!", a spus Sandu.

"Am avut discutii cu Sorin Oprescu, trebuie sa gaseasca solutii, mai ales ca se dezvolta. Cineva trebuie sa le opereze, nu poate primarul sa le faca pe toate. Ca si la mine, si eu am destui nesimtiti pe langa mine. Nu stiu ce se va intampla cu gazonul. Nu mai am disponibilitate sa bag bani in ceva ce peste doua zile nu se intretine. Trebuie sa angajeze o societate specializata in intretinerea gazonului. Nu au oameni specializati in treaba asta, sa angajeze o firma. Jucam asa cum e, am jucat si pe pamant si pe zloata si pe gazon prost si bun. Supercupa se va juca, am atribuit un numar de bilete fiecarei echipe. Ce sa fac, sa duc o echipa din Bucuresti si una din Ploiesti la Cluj? Nu va ganditi la costuri?", a declarat Sandu in conferinta de presa organizata, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv.

In opinia presedintelui federatiei, FIFA nu ar avea motive sa deschida o procedura disciplinara impotriva Romaniei pentru ca unii suporteri romani ar fi avut manifestari rasiste la partida amicala cu Trinidad Tobago.

"Trinidad Tobago ne-a trimis o scrisoare absolut emotionanta, pentru felul in care au fost primiti, cum s-a desfasurat tot. Doar de rezultat au fost nemultumiti. Din punctul meu de vedere, nu se poate incepe nicio procedura impotriva noastra. Doar daca mai face UDMR-ul ceva", a precizat Sandu.

Deputatul UDMR Marko Attila a trimis la FIFA o scrisoare in care atrage atentia cu privire la atitudinea rasista a fanilor romani la meciul amical Romania - Trinidad Tobago, a scris saptamana trecuta site-ul hvg.hu.

