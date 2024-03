Scandalul Arena Nationala: Dancu il acuza pe primarul Capitalei ca dezinformeaza

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice il acuza pe primarul Capitalei, Razvan Sava, ca a dezinformat publicul cu privire la Arena Nationala.

"Agrementul pentru materialul Duraskin a fost avizat de MDRAP pe 16 februarie, iar pe 4 martie a fost solicitata modificarea agrementului. Legislatia in vigoare prevede posibilitatea de a stabili masuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta pentru securitatea la incendiu", se arata intr-un comunicat MDRAP.

"Ministerul Administratiei Publice si Dezvoltarii Regionale apreciaza ca Primarul General al Municipiului Bucuresti, domnul Razvan Sava, a dezinformat opinia publica cu privire la subiectul functionarii Arenei Nationale: asa cum am aratat mai sus, documentatia pentru modificarea agrementului tehnic emis inca din 16.02.2016 a fost depusa abia in data de 04.03.2016", se arata in comunicat.

Mai mult, MDRAP ii solicita edilului-sef sa expuna solutiile sale pentru redeschiderea Arenei Nationale: "In cazul in care domnul Primar General al Municipiului Bucuresti are o alta solutie pentru redeschiderea Arenei Nationale pentru competitiile si evenimentele publice, Ministerul Administratiei Publice si Dezvoltarii Regionale ii solicita Primarului sa declare public care este solutia si de ce a nu a transmis pana acum institutiilor abilitate solutiile Domniei Sale".

Disputa pe Arena Nationala a izbucnit dupa ce primarul interimar al Capitalei, Razvan Sava, a anuntat, vineri, ca stadionul ar putea fi redeschis cel tarziu in 21 martie, daca Ministerul Dezvoltarii elibereaza agrementul, in caz contrar urmand sa fie cautate alte solutii pentru a deschide stadionul.

Ads

Edilul sugereaza in continuare ca "poate domnul Dancu nu cunoaste legea, care spune clar ca avem nevoie de acel agrement tehnic de la Ministerul Dezvoltarii pentru a lua astfel si autorizarea de la ISU".

La randul sau, vicepremierul Vasile Dancu a declarat ca primarul interimar al Capitalei Razvan Sava a vrut "sa fie o statuie a legalitatii" si sa arate ca "vechiul primar nu a facut ce trebuie" pentru Arena Nationala si adauga ca exista toate conditiile pentru ca meciul Romania-Spania din 27 martie sa aiba loc la Bucuresti, fiind numai "problema acceptului primariei".

El a spus ca primarul interimar al Capitalei a folosit situatia Arenei Nationale in scopuri electorale, pentru a demonstra ca "respecta legea intru totul".

Mesajul primarului Capitalei pentru vicepremier, in scandalul National Arena: Sa ne raspunda la doua intrebari!

Ads