Si daca National Arena ar fi fost construit in Norvegia?

In perioada in care cei mai multi romani care se exprima in spatiul public sunt foarte interesati sa schimbe legislatia norvegiana, ca doar noi stim foarte bine sa legiferam, dezvaluirile despre problemele uriase ale National Arena trec aproape neobservate.

Primarul interimar al Bucurestiului a facut, vineri, o serie de dezvaluiri de-a dreptul socante despre modul in care s-au evaporat zeci de milioane de euro din banii nostri. Cu toate acestea, parca e mai bine sa ii invatam pe norvegieni cum sa isi faca legile, in cazul in care vrem sa emigram pe-acolo.

Potrivit declaratiilor edilului interimar, National Arena va ramane inchis o buna perioada de timp, sansele ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa avizeze stadionul fiind nule. De ce? Foarte simplu, pentru ca cineva a incasat foarte multi bani pentru o treaba foarte, foarte proasta.

Am aflat ca bijuteria de acoperis retractabil, cea care nu era prevazuta in proiectul initial al Arenei si care a fost unb fel de "fita" a celor cu putere de decizie din perioada respectiva, a costat 200 de milioane de lei, adica 44 de milioane de euro la cursul zilei din prezent.

44 de milioane de euro pentru un acoperis care atunci cand era in garantie nu putea fi utilizat decat in conditii foarte stricte (nu putea fi tras daca ploua, de exemplu!), prin care ploua atunci cand este folosit, dovada stand imaginile incredibile de la meciul Steaua - Voluntari, din Liga 1, si care, iata, acum chiar inchide portile, la propriu!

Cu 44 de milioane de euro se puteau ridica macar trei stadioane precum cel din Ploiesti, care respecta toate normele UEFA, sau un stadion si o sala polivalenta precum cele din Cluj. Care Cluj, apropo, va prelua de la Bucuresti organizarea meciului Romania - Spania, dar si a Europenelor gimnastica, pentru ca acolo chiar s-a construit o sala, spre deosebire de Capitala unde nu s-a turnat nici macar fundatia dupa ani de zile de licitatii.

Iar acoperisul este doar una dintre problemele stadionului care, in final, a ajuns sa coste mai mult decat dublu fata de "geamanul" sau din Germania, care i-a servit ca sursa de inspiratie.

Va mai amintiti poate si de celebra poveste a gazonului care ajungea sa fie schimbat dupa fiecare antrenament sau plimbare de voie, totul cu un cost deloc neglijabil.

Insa aceste lucruri par sa nu conteze in societatea actuala, mult mai interesata sa dea lectii de democratie unor state aflate la ani lumina in fata noastra din toate punctele de vedere.

Si pentru ca acest subiect este unul foarte actual, am putea face un scurt exercitiu de imaginatie. Oare cat ar fi costat cu totul un Nasjonalanlegg identic ridicat Oslo? Oare un asemenea stadion construiti de nestiutorii norvegieni, ar fi avut un acoperis nefunctional in valoare de 44 de milioane de euro?

Exista, in prezent, in mediul online, tot felul de initiative la care au aderat o multime de romani si care isi propun prin diverse metode mai mult sau mai putin realiste sa oblige cumva Norvegia sa isi modifice legislatia in materie de protectie a copilului. In acelasi timp, exista zero initiative sa le spunem civice pentru a afla cine si cum a rispit zeci de milioane de euro din banii nostri, ai tuturor, pentru o constructie inutilizabila.