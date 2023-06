Celebra revistă National Geographic şi-a concediat toţi redactorii. Reduceri de personal în masă la publicații celebre

Revista National Geographic şi-a concediat toţi redactorii, lăsând venerabila revistă, premiată, să fie coordonată de editori şi colaboratori independenţi.

În total, au fost concediaţi 19 membri ai echipei editoriale, inclusiv micul departament audio al revistei. Aceştia fuseseră notificaţi în aprilie, a relatat The Washington Post.

Concedierile sunt cele mai recente dintr-o serie de reduceri de personal la publicaţiile din domeniul tehnologiei şi al mass-mediei din acest an.

Redactorii au transmis pe Twitter vestea, concentrându-se pe marea oportunitate pe care au avut-o.

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.

NatGeo is laying off all of its staff writers.

I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z