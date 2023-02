Magistrații și avocații din România și-au făcut națională de fotbal. Cine este antrenorul lor

Magistrații și avocații din România joacă și fotbal, iar acum au și o echipă națională, care, după spusele antrenorului lor, se descurcă foarte bine.

Fostul mijlocaș de la Steaua și Rapid, Narcis Răducan, este selecționerul acestei echipe alcătuite din judecători, avocați, procurori și polițiști.

„Am și fost la un turneu în străinătate, ne-am comportat foarte bine. Pregătim un turneu important în vară, în Franța, e un Campionat Mondial, vin aproape 100 de echipe.

Chiar dacă lucrează în instituții înfricoșătoare pentru unii, sunt oameni normali, mulți dintre ei au jucat fotbal în ligile inferioare, au abecedarul fotbalului. Nu întâmplător suntem pe primul loc la Victory Cup, o competiție ce se joacă pe terenuri de dimensiuni mici.

Procurorii români sunt tari de tot! Stau până la ora 16:00 la birou, își fac treaba cum pot ei mai bine, apoi ne mai și antrenăm. Când avem timp, că prioritățile sunt altele.

Am descoperit că sunt oameni OK. Am rămas surprins plăcut, sunt serioși, ascultători. Trebuie să asculte antrenorul, n-au ce să facă. E o plăcere de fiecare dată când ne întâlnim. Lăsăm telefoanele în mașină, ca să nu mai vorbim nimic altceva”, a spus Narcis Răducan, la GSP Live.

