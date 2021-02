Super amical pentru Romania pe Wembley

Partidele sunt programate la 2 iunie cea cu Georgia si la 6 iunie cea cu Anglia. Stadioanele pe care se vor disputa cele doua jocuri si orele de start vor fi stabilite si comunicate ulterior.Potrivit frf.ro, au trecut deja doua decenii de la ultima intalnire cu Anglia, locul 4 in clasamentul FIFA , calificata la EURO cu sapte victorii si un singur esec in preliminarii.La Euro-2000 , in faza grupelor, tricolorii se impuneau cu 3-2 si obtineau calificarea in sferturi. Palmaresul in fata britanicilor este pozitiv. Din 11 intalniri ne-am impus in 3, alte 6 s-au incheiat la egalitate, iar Anglia a castigat de doua ori.Toate succesele noastre au venit in meciuri oficiale, unul in preliminarii si doua la turnee finale. O singura data britanicii s-au impus in dueluri cu miza, 1-0 la CM 1970 din Mexic.Pe primul adversar din luna iunie, Georgia, locul 89 in clasamentul FIFA, l-am intalnit ultima data intr-un joc de pregatire pentru EURO 2016 . A fost 5-1 pentru Romania, goluri inscrise de Adi Popa, Stanciu, Torje, Keseru plus un autogol.Contra georgienilor au fost 7 meciuri in istorie: 5 dintre ele au fost castigate de tricolori , celelalte doua incheindu-se la egalitate.Meciul ar putea avea loc pe legendarul stadion Wembley.CITESTE SI: