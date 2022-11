Englezii prevad renasterea nationalei Romaniei

Echipa nationala de fotbal a Romaniei da semne de revenire, insa ziaristii englezi sunt siguri ca "tricolorii" vor renaste in perioada urmatoare si vor avea din nou performante de exceptie, ca in perioada "Generatiei de Aur".

"Fotbalul european arata intotdeauna mai bine atunci cand are o nationala a Romaniei puternica si competitiva." Asa incepe un articol dedicat "tricolorilor" publicat in cunoscutul ziar britanic, The Guardian.

"Inca nu avem o nationala a Romaniei puternica in acest moment, asa cum a demonstrat meciul cu Olanda, pierdut clar, insa sunt semne evidente ca 'taramul lui Gheorghe Hagi' produce din nou fotbalisti decenti. Daca nu credeti acest lucru, intrebati-l pe Jan Vertonghen.

Fundasul Belgiei si al lui Tottenham a fost invartit de Gabriel Torje asa cum nu a patit vreodata in Premier League. Torje, imprumutat de Udinese la Granada, in Spania, este motivul victoriei obtinuta de Romania in amicalul cu Belgia, desi gazdele au fost dominate copios o buna parte din meci.

Romania are sanse minime sa invinga Olanda si sa castige grupa din preliminariile Cupei Mondiale, insa poate sa depaseasca Turcia si Ungaria si sa se dovedeasca un adversar redutabil pentru cineva in playoff", mai scriu englezii.

Evolutiile tot mai bune ale echipei nationale se vad si in clasamentul mondial FIFA. "Tricolorii" au urcat luna trecuta pana pe pozitia a 37-a si pot incheia anul 2012 cu un nou salt spectaculos, care sa ii aduca in zona primelor 30 de reprezentative din lume.

In preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2014, Romania ocupa o pozitie buna, desi a pierdut clar disputa cu Olanda, trupa lui Piturca avand sanse reale de a termina pe locul secund, cel care asigura calificarea la baraj.

