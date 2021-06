Gafa la nivel inalt dupa Anglia - Romania din cauza miscarii antirasiste "Black Lives Matter"

Obisnuit ca nationala Angliei sa evolueze de obicei in tricouri albe, el a incurcat echipele la meciul de duminica, la care formatia lui Gareth Southgate a jucat in albastru complet, iar "tricolorii" in alb complet.A doua zi dupa partida, Daubney a scris pe Twitter ca va aparea la radio pentru a-si exprima gandurile sale despre evenimente si a scris: "Va invit la TalkRadio, la 10.40, cand voi spune ca este timpul sa punem capat semnului virtutii separatiste de a ingenunchea la meciurile de fotbal - trebuie sa-l eliminam inainte de Euro 2020 sau va incepe sa predomine."Apoi, Daubney i s-a alaturat lui Mike Graham in direct la TalkRadio si a continuat cu observatia lui incorecta. El a spus in direct: "Interesant, daca te uitai aseara la Stadionul Riverside, erau doi fani ai Angliei, pardon, doi jucatori ai Angliei, care nu au ingenuncheat. Ma intreb daca vreunul dintre ascultatorii tai stie cine sunt acei jucatori, as dori sa le spun bine ati facut acestor baieti, sunt cei care dau exemplul."Acest pasaj al interventiei fostului europarlamentar a devenit imediat viral online, fiind raspandit rapid pe retelele de socializare, pe masura ce fanii fotbalului au ramas masca de gafa fostului europarlamentar.Mai devreme, Daubney postase pe Twitter acelasi punct de vedere cu privire la doi jucatori din Anglia care ar fi refuzat sa ingenuncheze si si-a intrebat fanii daca il pot ajuta cu numele lor. Pe masura ce criticile si ridicolul s-au revarsat rapid in directia sa, Daubney a sters tweet-ul, dar gafa fusese facuta.Un utilizator nu a scapat ocazia de a se amuza de eroarea lui Daubney, raspunzand cu traducerea in limba romana pentru "thank you": "Cand le multumiti acelor jucatori din Anglia pentru ca nu au ingenuncheat, nu uitati sa spuneti multumesc.""O mica sugestie pentru tine: Asigura-te ca stii care echipa este Anglia si care nu este, inainte de a-ti publica micile tale tweet-uri", a spus altul."Asta se intampla cand gura ta este mai mare decat creierul tau...", a afirmat un alt utilizator, iar alcineva a scris: "E atat de patriot incat nici nu stie care este echipa Angliei".Folosindu-se de confuzia lui Daubney, un alt utilizator l-a ironizat si mai rau: "Mi-ar placea sa aud parerea fostilor jucatori englezi cum ar fi Gheorghe Hagi si Florin Raducioiu despre aceasta situatie."Anglia a invins Romania pentru prima data in ultimii 51 de ani, scor 1-0 (1-0), intr-un meci amical disputat, duminica, la Middlesbrough.Cu exceptia lui Stanciu si a lui Nedelcearu, jucatorii celor doua echipe au ingenuncheat inaintea startului meciului, in semn de solidaritate cu miscarea Black Lives Matter. O parte dintre spectatorii prezenti pe stadionul din Middlesbrough au huiduit acest moment.Spre nemultumirea unei parti a fanilor englezi, jucatorii antrenati de Gareth Southgate ingenuncheaza de un an inaintea fiecarui meci pe care-l disputa si spun ca nu vor renunta la acest gest nici la Euro-2020.Mijlocasul Nicolae Stanciu a explicat, duminica seara, de ce a ales sa nu ingenuncheze pentru miscarea Black Lives Matter inaintea meciului amical al Romaniei cu Anglia. El a precizat ca a refuzat gestul din solidaritate pentru colegul sau de la Slavia Praga, Ondrej Kudela, suspendat pentru un incident de rasism."Am facut acelasi lucru si cu Slavia, cand am jucat cu Arsenal, in sferturile Ligii Europa, mi se pare normal, si am decis sa fac gestul pentru colegul meu de la Slavia, pentru Kudela, care fara nicio proba a fost suspendat zece etape, dupa meciul cu Rangers. Doar asa pentru ca un coleg al lui Kamara a auzit cuvantul acela pe care nu il pot spune. Am decis sa nu ma pun in genunchi si nu cred ca asta este solutia", a declarat Stanciu la Pro X.Fundasul ceh Ondrej Kudela, 34 de ani, coechipierul lui Nicusor Stanciu de la Slavia Praga, a fost suspendat zece meciuri dupa incidentul de rasism de la meciul cu Glagow Rangers, din Liga Europa. Si mijlocasul finlandez Glen Kamara, 25 de ani, de la Rangers, cel care a fost tinta rasismului jucatorului ceh, a primit trei jocuri de suspendare, pentru ca a ripostat, lovindu-l pe Kudela pe tunelul care duce la vestiare, dupa meci.