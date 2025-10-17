Romania, victorie chinuita cu echipa lui Vremea si Dan Spataru

Autor: Marius Doroftei - Editor Ziare.com
Marti, 02 Februarie 2016, ora 19:49
6815 citiri
Romania, victorie chinuita cu echipa lui Vremea si Dan Spataru
Foto: FRF

Selectionata divizionara a Romaniei a obtinut o victorie chinuita in al doilea meci amical din Antalya, trecand la limita, scor 1-0, de Zimbru Chisinau.

"Tricolorii" nu au reusit sa inscrie decat un gol in poarta unei formatii la care au evoluat, printre altii, Andrei Vremea si Dan Spataru.

Echipa lui Iordanescu a inceput perfect meciul cu formatia aflata pe locul 3 in campionatul Moldovei, golgheterul Pandurilor, Ioan Hora, deschizand scorul inca din secunda 28, profitand de o gafa a defensivei adverse.

A fost insa si singurul gol al unei partide in care Romania a aratat extrem de putine lucruri pozitive.

Jucatorii celor de la Zimbru au luat jocul in serios si au pus multe probleme selectionatei divizionare, dominand jocul in multe momente.

"Tricolorii" au avut cate o sclipire pe repriza, dupa golul lui Hora din debut, Alibec remarcandu-se cu un penalti obtinut si ratat in minutul 79.

Partida amicala dintre Romania si Zimbru Chisinau a fost transmisa in direct pe site-ul Ziare.com, iar mai jos aveti rezumatul acesteia:

Min.90+2 Final de meci!

Min.85 Iordanescu schimba si portarul pe finalul meciului si il trimite in teren pe Buzbuchi.

Min.79 Penalti ratat de Alibec! Varful Astrei suteaza in bara!

Min.78 Penalti Romania! Ropotan paseaza bine pentru Alibec, care este secerat in careul advers!

Min.76 Schimbare Romania: Ivan a intrat in locul lui Radut.

Min.75 O repriza chinuita pentru Romania, care n-a mai jucat nimic dupa ce a deschis scorul.

Min.63 Dubla schimbare Romania: Intra Enache si Alibec.

Min.62 Ocazie pentru Zimbru, insa Lung este la post si retine balonul!

Min. 55 Romania este cea care domina debutul reprizei secunde.

Min.48 La Zimbru a intrat Dan Spataru, jucator care a trecut si prin Liga 1.

Min.46 Incepe repriza secunda!

Dubla schimbare Romania: Intra Mateiu si Filip.

___________________

Min.45+1 Se incheie prima repriza.

Min.40 Incearca "tricolorii" ceva mai multe pe acest final de prima repriza, insa lipsesc in continuare ocaziile.

Min.34 Schimbare Romania: Hodorogea intra in locul lui Gaman.

Min.30 Domina teritorial de cateva minute bune cei de la Zimbru. Gaman acuza o accidentare.

Min.23 Apare si prima ocazie pentru Zimbru, insa balonul este trimis pe langa poarta noastra.

Min.15 Moldovenii au echilibrat jocul in ulrimele minute, insa lipsesc cu desavarsire ocaziile.

Min.9 Capitanul Romaniei de la aceasta partida, Sapunaru, acuza o usoara accidentare.

Min.7 Romania domina cu autoritate debutul jocului din Antalya.

Min.1 GOOOL ROMANIA!!! Gresesc moldovenii in defensiva, iar Hora profita si deschide scorul in secunda 28!

Min.1 Incepe partida! Moldovenii au avut lovitura de start!

ECHIPA DE START A ROMANIEI:

Lung - Benzar, Gaman, Sapunaru, Vatajelu - Ropotan, Nedelcearu - Rotariu, Radut, Tanase - Hora

Rezerve: Balauru, Buzbuchi - Mateiu, Alibec, Ivan, Paun, Nedelcu, Filip, Hodorogea, Enache

Selectioner: Anghel Iordanescu

INFO: Zimbru Chisinau se afla pe locul al treilea in campionatul din Moldova.

INFO: In primul amical din Turcia, selectionata divizionara a trecut cu scorul de 5-1 de georgienii de la Torpedo Kutaisi.

INFO: Partida poate fi urmarita la TV pe postul DigiSport.


Comentarii
Poza IoandinChicago
IoandinChicago
rank 5
Alungati-l pe general.
Altfel va faceti mereu de ***. Vezi tot

