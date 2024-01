Avertisment clar pentru naționala României, din partea unei adversare de la Euro 2024

Naţionala de fotbal a Belgiei are "tineri interesanţi şi valoroşi", a declarat, pentru site-ul FIFA, portarul Thibaut Courtois, care a declarat forfait pentru EURO 2024, dar este optimist în privinţa şanselor acestei reprezentative la Cupa Mondială din 2026, relatează cotidianul Le Soir.

Întrebat ce perspective are noua generaţie a "diavolilor roşii" la Cupa Mondială din 2026, care ar putea fi pentru el următoarea mare competiţie cu echipa naţională, portarul lui Real Madrid s-a arătat optimist, dar a vrut să calmeze spiritele: "Avem tineri interesanţi şi valoroşi care se dezvoltă acum, dar uneori trebuie să aştepţi câţiva ani înainte ca ei să explodeze cu adevărat. Cred că un jucător ca (Jeremy) Doku poate ajunge departe. Este un jucător pe care nimeni nu-l cunoştea acum câţiva ani şi acum, la (Manchester) City, arată ce poate face la cel mai înalt nivel. Avem mai mulţi astfel de tineri care sunt valoroşi, aşa că vom vedea. Este întotdeauna greu de spus cât de departe putem ajunge. Fotbalul este fotbal, mereu sunt surprize, aşa ca vom vedea."

Thibaut Courtois a anunţat, pe 19 decembrie, că nu va participa la EURO 2024, la patru luni după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng în timpul unui antrenament.

Belgia şi România vor evolua în Grupa E, alături de Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, la turneul final al Campionatului European de fotbal, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie 2024.

Nominalizat alături de Ederson şi Yassine Bounou pentru trofeul FIFA The Best acordat celui mai bun portar în sezonul 2022-2023, Thibaut Courtois şi-a exprimat satisfacţia într-un interviu acordat FIFA. Portarul belgian, care a declarat recent forfait pentru EURO 2024, a insistat asupra dorinţei sale de a reveni mai puternic după accidentarea la genunchi.

"Perioada luată în calcul pentru Trofeul The Best a fost până la sfârşitul lui august şi eu m-am accidentat la mijlocul lui august, cei cred că am poate o şansă să câştig premiul. Este întotdeauna un trofeu frumos de câştigat, fiindcă este important să ştii că antrenorii şi jucătorii care votează se gândesc la tine. Au văzut că am avut un sezon bun în ciuda eliminării în semifinalele Ligii Campionilor. Cred că au reţinut toate intervenţiile mele împotriva lui Chelsea (în sferturile de final) şi a lui Manchester City (în semifinale). De asemenea în La Liga şi în victoria din Cupa Spaniei", a afirmat Courtois.

"Când eşti accidentat, lumea te poate uita şi este normal. M-au votat, deci s-au gândit la mine şi este o onoare. În plus, asta îmi dă motivaţie sî revin mai puternic, să arat că sunt acelaşi portar sau chiar un portar mai bun", a spus el râzând.

Courtois a vorbit şi despre Eden Hazard, cu care a fost coleg nu doar la naţionala Belgiei, ci şi la Chelsea şi Real Madrid. "Eden a fost un jucător mare, unul dintre cei mai valoroşi alături de care am jucat. Nu a avut noroc la Madrid cu accidentările, deşi pentru el a fost un vis să joace la Real Madrid. Nu putem uita nici perioada petrecută la Chelsea, a fost unul dintre cei mai buni jucători din lume. E trist că s-a retras deja", a spus goalkeeperul.

