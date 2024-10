Jucătorul echipei naționale, călcat în picioare: "E rușinea fotbalului românesc"

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 3-0 (3-0), sâmbătă seara, pe AEK Arena din Larnaca, în Grupa a 2-a din Liga C a Ligii Naţiunilor.

România a tranşat soarta meciului din prima repriză, prin golurile marcate de Dennis Man (16), Răzvan Marin (25 - penalty) şi Radu Drăguşin (36).

În minutul 72, Mircea Lucescu l-a trimis în teren pe George Pușcaș în locul lui Denis Drăguș.

Prestația atacantului a fost aspru criticată de Cornel Dinu.

„Nici măcar horă nu joacă! Este un dezastru viu. Cât l-a băgat acolo, 20-25 de minute, nu știu dacă a dat două mingi la noi. A pierdut toate duelurile.

E rușinea fotbalului românesc că s-a ajuns la Pușcaș și stă Mitriță pe bancă. E rușinea fotbalului românesc că ajungi să joci cu Pușcaș, care nu a confirmat niciodată nimic la echipa națională.

Deși mi se pare ieșit de mult din formă, chiar cu kilograme în plus, Alibec este mult peste gluma asta de atacant care se numește fotbalist.

Probabil că se poartă, are o anumită prezență în timpul liber, când nu sunt jocuri și antrenamente, în sensul că are niște calități ascunse. Probabil este un cântăreț bun de «Pușca și cureaua lată», o fi zâmbăreț, dar cu fotbalul are foarte puține legături, mai ales la nivelul acesta, de echipă națională”, a afirmat Dinu la Fanatik.

Ads