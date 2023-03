Conditii de lux pentru nationala Romaniei la Euro 2016: Cantonament in castel!

Jucatorii si antrenorii nationalei Romaniei vor beneficia de conditii de lux la Campionatul European din Franta.

FRF a anuntat miercuri ca a ales locul de cantonament al "tricolorilor", iar acesta este unul cu adevarat impresionant.

Este vorba despre un castel din apropierea Parisului, transformat in hotel.

"Echipa nationala a Romaniei va locui si se va antrena foarte aproape de Paris pe durata Campionatului European, intr-un castel transformat in hotel de 5 stele

La doar 15 kilometri de aeroportul parizian Charles de Gaulle si la 2 kilometri de localitatea La Chapelle-en-Serval (departamentul Oise) se afla Tiara Chateau Hotel Mont Royal Chantilly, locul unde 'tricolorii' vor fi cantonati in Franta pe durata Campionatului European 2016, incepand cu 5 iunie.

Castelul, plasat intr-un cadru impresionant, in sudul padurii Chantilly, a fost construit in 1911 de arhitectul Guillaume Tronchet si a apartinut compozitorului francez Fernand Halphen. De aceea, decorul interior are ca tema muzica, in vreme ce exteriorul este dedicat elementelor de vanatoare, o alta pasiune a fostului proprietar", se arata in comunicatul Federatiei.

Romania va debuta la Euro 2016 chiar pe 10 iunie, avand onoarea de a intalni Franta in meciul de deschidere al turneului final.

Urmatoarele doua partide din faza grupelor vor avea loc pe 15 iunie, cu Elvetia, si pe 19 iunie, cand elevii lui Iordanescu vor intalni Albania.

