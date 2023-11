Cosmin Contra explica decizia neasteptata luata la meciul decisiv cu Suedia

Cosmin Contra a explicat decizia neasteptata pe care a luat-o la meciul decisiv cu Suedia.

Selectionerul a surprins pe toata lumea cand a ales sa-l titularizeze pe debutantul Vasile Mogos de la Cremonese.

Contra spune ca a luat aceasta decizie deoarece Mogos este mai inalt decat Romario Benzar si spune ca e multumit de prestatia acestuia, desi a gafat la primul gol.

"Juca la echipa lui de club. Are 1.89 inaltime, un joc de cap foarte bun. Din punctul meu de vedere a facut un joc foarte bun la debut. Poate a avut o neintelegere cu Deac la primul gol, dar eu sunt multumit de evolutia sa", a spus Contra la conferinta de presa.

Echipa nationala a Romaniei a ratat lamentabil calificarea directa la EURO 2020, dupa ce a fost invinsa de Suedia pe National Arena, scor 2-0.

In urma acestui rezultat, Romania e in mare pericol sa rateze complet prezenta la EURO 2020, competitie ce va fi organizata si de tara noastra.

Dupa incheierea preliminariilor, tricolorii vor evolua in barajul pentru EURO 2020 ce va avea loc in luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda in semifinale.

Pana la baraj, Romania va disputa ultimul meci din grupa cu Spania, luni de la ora 21:45, in deplasare la Madrid.

