O nationala batrana si-un selectioner fricos

Romania risca sa rateze o generatie cu mult potential din cauza unui selectioner fricos, care si-a asumat un rol ce pare ca il depaseste cu mult, si a unei Federatii incapabila sa reactioneze in timp real.

Daca imediat dupa Campionatul European de tineret speram, multi dintre noi, ca pustii care au facut senzatie sub comanda lui Mirel Radoi vor fi promovati aproape toti la nationala mare si ca vor aduce acel aer proaspat pe care-l tot asteptam de vreo 20 de ani deja, selectionerul "Gurita" Contra ne-a aratat ca nu se pune problema de asa ceva cu el pe banca!

In cel mai important meci al anului pentru noi, antrenorul primei reprezentative a trimis in teren numai doi dintre fotbalistii care au jucat la Euro 2019. Daca il numaram si pe Razvan Marin, si el eligibil pentru "tineret", dar blocat de cei de la Ajax, ar fi trei. Trei jucatori din unsprezece, asta e marea intinerire a nationalei din mandatul lui Contra, cam singurul selectioner din ultimele decenii care chiar chiar are in spate o generatie ce trebuie promovata.

In ton cu un prim "11" batran, Contra a scos o tactica din anii '70, un 5-3-2 care s-a vrut a fi dinamic, dar care nu a reusit decat sa ne transforme intr-o echipa penibila, intrata pe teren cu sabia deasupra capului si rugandu-se doar sa nu ia multe.

Hai sa facem un exercitiu de imaginatie, va rog. Daca nu aveam un selectioner extrem de fricos, interesat intotdeauna mai intai de propriul alibi si abia apoi, poate, de binele echipei, si am fi folosit o echipa tanara ce se intampla? Sa spunem ca in locul veteranilor preferati de Contra isi gaseau locul in formula de start un Hagi, un Rus, un Cicaldau, care era cel mai rau lucru care ni se putea intampla? Ar fi avut Spania un atac periculos la un minut jumate, nu la doua cum s-a intamplat in realitate?

Ce nu intelege Contra si, se pare, nici sefii de la Federatie, care ii platesc un salariu mult peste nivelul lui profesional, este ca generatia care l-a facut pe microbistul roman sa se intoarca la fotbalul autohton in vara, cu acele meciuri de poveste de la Euro, se poate pierde mai brusc decat a aparut.

Nefacand pasul catre echipa mare si lasati mereu in umbra unor veterani care n-au realizat mai nimic in carierele lor, pustii lui Radoi isi vor pierde avantul si noi vom rata cu brio un moment crucial pentru viitorul echipei nationale.

Contra, saracul, atat poate. Nimic din cariera de antrenor nu il recomanda pentru postul de selectioner si totusi i-a fost data pe mana prima reprezentativa. Din acel moment, totul a fost alibi, chiar si tinerii pe care i-a debutat in partide fara miza doar pentru a avea alibiul intineririi in fata unor jurnalisti de multe ori prea comozi pentru a pune intrebari.

Spuneam ca avem un selectioner fricos si as vrea sa inchei cu o comparatie care poate nu e cea mai onesta, insa ma refer strict la atitudinea unui antrenor. Inainte de Campionatul European de tineret, cand a preluat echipa pe final de preliminarii, Radoi a anuntat ca obiectivul sau este calificarea la turneul final. Dupa ce a obtinut calificarea, a anuntat si si-a asumat urmatorul obiectiv, calificarea in semifinale si, implicit, la Jocurile Olimpice. Contra, in schimb, este omul care asteapta un rezultat important la ciupeala si suporterul infocat al lui "atat s-a putut".

