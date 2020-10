Mitrita: Am pierdut multe mingi, chiar nu imi dau seama ce s-a intamplat. Ei au fost peste noi si meritau sa castige

"Am pierdut multe mingi, chiar nu imi dau seama ce s-a intamplat. Ei au fost peste noi si meritau sa castige. Si Mister si-a pierdut din incredere, nu este usor, trebuie sa ne reveinim, va fi foarte greu cu Austria. Nu a fost greu sa vin in Romania, am dormit foarte bine, doar nu este foarte usor, de aceea am vrut sa plec de acolo (n.r. - New York City), sa fiu aproape cu familie si dacp mai sunt chemat, sa joc foate bine. C Austria trebuie sa jucam foarte bine", a declarat Mitrita la Pro X.Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, duminica seara, scor 4-0 (2-0), pe stadionul Ullevaal din Oslo, de selectionata Norvegiei, intr-un meci din prima grupa a Ligii B din cadrul Ligii Natiunilor.Au marcat Haaland '13, '64, '74 si Sorloth '39.