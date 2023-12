Avancronica meciului Grecia - Romania. Prima batalie a "razboiului greco-roman"

Nationala Romaniei intalneste, vineri, in deplasare, reprezentativa Greciei in prima mansa a barajului de calificare la Cupa Mondiala din 2014.

Intalnirea se va disputa pe stadionul "Karaiskakis", din Pireu, incepand cu ora 21.45.

Daca la reunirea lotului, vestile din tabara "tricolorilor" erau cat se poate de proaste, Piturca avand nu mai putin de trei jucatori de baza indisponibili, iata ca avem si un strop de sansa.

Portarul Ciprian Tatarusanu este recuperat complet si poate juca chiar in partida de vineri seara, in timp ce capitanul Vlad Chiriches se va alatura lotului si va putea evolua in returul de la Bucuresti. Astfel, singurul indisponibil cert ramane stelistul Pintilii.

Selectionerul Victor Piturca pregateste mari surprize pentru greci, construind o echipa defensiva, dar capabila sa loveasca decisiv pe contraatac.

Intre buturi va fi Ciprian Tatarusanu, chiar daca Pantilimon este o optiune de luat in calcul. Pe linia de fund vor juca Matel - in dreapta - Goian si Gardos in centru si Razvan Rat in banda stanga. La mijloc vom avea un "cuplu" clasic de inchizatori - Bourceanu si Lazar - in timp ce in atac ne vom baza pe Nicolita, Maxim, Tanase si Ciprian Marica, acesta din urma fiind varful impins.

Piturca vrea sa joace cu Nicolita si Tanase in cele doua flancuri ale atacului nostru pentru ca cei doi sunt jucatorii de banda care vin cel mai mult in sprijinul apararii si sunt capabili sa faca o risipa de efort la Pireu.

Pe parcursul meciului ar putea fi introdusi Stancu sau Torje, in functie de rezultatul de pe tabela.

De cealalta parte, adversarii Romaniei nu au probleme deosebite de lot, insa resimt presiunea pusa pe ei.

Chiar daca biletele nu s-au vandut intr-un ritm extraordinar, grecii asteapta totusi 30 de mii de oameni in tribunele arenei din Pireu

ECHIPELE PROBABILE

Grecia: Karnezis - Torosidis, Siovas, Papastathoupoulos, Holebas - Katsouranis, Tziolis, Maniatis - Salpingidis, Mitroglou, Samaras.

Antrenor: Fernando Santos

Romania: Tatarusanu- Matel, D. Goian, Gardos, Rat- Bourceanu, C. Lazar- B. Nicolita, Al. Maxim, Cr. Tanase- Marica.

Antrenor: Victor Piturca

Intalnirea dintre Grecia si Romania incepe la ora 21.45 si este transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.

La TV, meciul va putea fi urmarit pe postul Romania TV.

Returul "dublei" de baraj este programat peste patru zile pe National Arena din Bucuresti.