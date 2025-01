Gafa comisa de Christoph Daum: Ce a facut cand s-a intonat imnul Armeniei

Selectionerul Christoph Daum a fost surprins nepregatit inaintea meciului dintre Romania si Armenia.

Antrenorul german a confundat imnurile tarilor si a avut nevoie de cateva momente bune sa-si dea seama de greseala comisa.

Astfel, Daum a dus mana la inima cand la statia de amplificare era imnul Armeniei si dupa cateva secunde a realizat ca a gresit.

In urma cu un an, cand a fost prezentat oficial, neamtul a promis ca va invata imnul si il va canta alaturi de jucatori, dar acest lucru nu s-a intamplat. Neamtul a mai promis ca va invata si limba romana, dar si aceasta promisiune a ramas neonorata.

Nationala Romaniei a invins chinuit Armenia, scor 1-0, in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2018, dupa un gol al lui Alex Maxim din minutul 90.

Clasamentul din Grupa E arata astfel: 1. Polonia 16 puncte, 2. Muntenegru 13p, 3. Danemarca 13p, 4. Romania 9p, 5. Armenia 6p, 6. Kazahstan 2p.

In urmatorul meci, Romania va intalni Muntenegru in deplasare, luni de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.

Prima clasata se califica direct la Cupa Mondiala din 2018, iar ocupanta locului doi poate juca barajul.

