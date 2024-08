Nationala Romaniei si-a aflat sambata seara adversarele din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018, care va fi gazduit Rusia.

"Tricolorii" au fost repartizati in Grupa E, alaturi de Danemarca, Polonia, Muntenegru, Armenia si Kazahstan.

La tragerea la sorti de la Sankt Petersburg, la care a fost prezent si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, reprezentanta noastra a fost plasata in urna capilor de serie, insa va avea o misiune foarte dificila in incercarea de a ajunge din nou la un turneu final mondial.

Daca din urna a doua valorica am scapat de Italia sau Franta si am dat peste Danemarca, nu acelasi noroc l-am avut la urnele valorice 3 si 4, de unde am primit cele mai dificile adversare, Polonia si Muntenegru.

De asemenea, din urnele 5 si 6 ne-au fost repartizate tot cele mai periculoase nationale.

Doar prima clasata va obtine calificarea directa la Mondialul din Rusia, in timp ce clasarea pe pozitia secunda duce la baraj.

Partidele din aceste preliminarii se vor disputa in perioada 4 septembrie 2016 - 10 octombrie 2017.

Tragerea la sorti a preliminariilor Mondialului din 2018: Iata cum arata grupele europene

Ultima Cupa Mondiala la care a participat nationala Romaniei e cea din 1998, organizata in Franta.

Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, tragerea la sorti a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018, care va fi gazduit de Rusia.

Desfasurarea tragerii la sorti:

ora 19:58 - Tragerea la sorti s-a terminat.

GRUPA E: Romania, Danemarca, Polonia, Muntenegru, Armenia, Kazahstan.

GRUPA A: Olanda, Franta, Suedia, Bulgaria, Belarus, Luxemburg.

GRUPA B: Portugalia, Elvetia, Ungaria, Insulele Feroe, Letonia, Andorra.

GRUPA C: Germania, Cehia, Irlanda de Nord, Norvegia, Azerbaijan, San Marino.

GRUPA D: Tara Galilor, Austria, Serbia, Irlanda, Moldova, Georgia.

GRUPA F: Anglia, Slovacia, Scotia, Slovenia, Lituania, Malta.

GRUPA G: Spania, Italia, Albania, Israel, Macedonia, Lichtenstein.

GRUPA H: Belgia, Bosnia-Hertegovina, Grecia, Estonia, Cipru.

GRUPA I: Croatia, Islanda, Ucraina, Turcia, Finlanda.

ora 19:56 - Urmeaza urna capilor de serie.

ora 19:44 - Se incepe cu urna cea mai slaba si continua tot asa pana la urna capilor de serie, unde se afla si Romania.

ora 19:44 - In sfarsit, incepe tragerea la sorti.

ora 19:40 - Castigatoarele celor 9 grupe se vor califica direct la Mondial, iar cele mai bune 8 echipe clasate pe locul 2 vor juca intr-un baraj.

ora 19:33 - Vom avea 9 grupe preliminarii: 7 cu cate 6 echipe si celelalte doua vor fi alcatuite din cate 5 nationale.

ora 19:32 - America de Sud a fost aranjata. Urmeaza Europa si emotiile pentru noi.

ora 19:20 - Gata si cu Oceania, urmeaza America de Sud. In aproximativ 10 minute va incepe tragerea la sorti a preliminariilor din Europa.

ora 19:09 - Pana la Europa mai avem Oceania si America de Sud.

ora 19:08 - Am terminat si cu Concacaf. Acum avem parte de balet, iar dupa se vor extrage grupele preliminarii din Oceania.

ora 18:54 - S-a terminat repede cu Asia, urmeaza Concacaf.

ora 18:47 - S-a incheiat tragerea la sorti pentru zona africana, urmeaza zona asiatica.

ora 18:35 - Tragerea la sorti pentru zona europeana va fi efectuata ultima, astfel ca mai avem ceva de asteptat.

ora 18:26 - Urmeaza tragerea la sorti pentru preliminariile din Africa.

ora 18:24 - Incepe tragerea la sorti, dar nu cu Europa, ci cu barajele intercontinentale, care se vor juca ultimele.

ora 18:15 - Avem parte si de un moment artistic in aceste momente.

ora 18:13 - "Avem incredere ca Rusia va organiza perfect acest eveniment si ma bucur ca iubitorii fotbalului vor avea ocazia sa cunoasca Rusia, o gazda excelenta" - Joseph Blatter.

ora 18:08 - "Rusia va fi o gazda fantastica. Ii multumesc presedintelui Putin" - Joseph Blatter.

ora 18:06 - "Sunt convins ca Rusia va organiza la cel mai inalt nivel aceasta editie a Cupei Mondiale" - Vladimir Putin.

ora 18:02 - Pe scena au urcat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Joseph Blatter.

ora 18:00 - A inceput ceremonia tragerii la sorti.

INFO: Tragerea la sorti are loc la Sankt Petersburg si poate fi urmarita in direct la televizor pe TVR 1.

INFO: Nationala Romaniei face parte din prima urna valorica. Dar iata cum au fost repartizate cele 52 de nationale europene:

Urna 1: Germania, Belgia, Olanda, Portugalia, Romania, Anglia, Tara Galilor, Spania, Croatia;

Urna 2: Slovacia, Austria, Italia, Elvetia, Cehia, Franta, Islanda, Danemarca, Bosnia-Hertegovina;

Urna 3: Ucraina, Scotia, Polonia, Ungaria, Suedia, Albania, Irlanda de Nord, Serbia, Grecia;

Urna 4: Turcia, Slovenia, Israel, Irlanda, Norvegia, Bulgaria, Feroe, Muntenegru, Estonia;

Urna 5: Cipru, Letonia, Armenia, Finlanda, Belarus, Macedonia, Azerbaijan, Lituania, Moldova;

Urna 6: Kazahstan, Luxemburg, Liechtenstein, Georgia, Malta, San Marino, Andorra.

INFO: Echipele de pe locurile 1 se vor califica direct la Campionatul Mondial, in timp ce 8 din selectionatele de pe locurile secunde vor disputa un baraj in dubla mansa

Mondialul din 2018 va avea loc in perioada 14 iunie - 15 iulie.

