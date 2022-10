Reactia lui Christoph Daum dupa victoria nationalei Romaniei din Armenia

Selectionerul Christoph Daum a vorbit despre succesul categoric obtinut de echipa nationala a Romaniei, scor 5-0, in Armenia, in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2018.

"Am inceput foarte motivati, iar dupa primul gol am continuat sa atacam si ne-am dezlantuit. Nu se intampla foarte des sa ai un asemenea start. Am facut foarte multe schimbari, au fost 3-4 jucatori noi, am schimbat si sistemul", a spus Daum la TVR.

Apoi, Daum a tinut sa evidentieze evolutia jucatorilor tineri, Razvan Marin si Dorin Rotariu.

"Totul a mers foarte bine si sunt foarte fericit in mod special pentru jucatorii tineri. Cred ca echipa nationala ar trebui sa fie un exemplu pentru celelalte echipe, ar trebui sa fie folositi cat mai multi tineri. Fotbalul romanesc are viitor.

Razvan Marin are calitati bune, Rotariu s-a miscat si el bine si a avut o evolutie buna. E multa calitate la Razvan Marin, poate sa inscrie de la distanta si sunt bucuros ca am astfel de jucatori", a comentat Daum.

Selectionerul a vorbit si despre meciul urmator al nationalei Romaniei, cu Kazahstan.

"Este o grupa foarte dificila, iar acum este important sa facem un nou pas si sa castigam. Trebuie sa fim intr-o forma foarte buna atat fizica dar si psihica. Trebuie neaparat sa castigam in Kazahstan", a concluzionat Daum.

"Tricolorii" au invins Armenia cu 5-0, in etapa a doua a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018.

Golurile noastre au fost marcate de Bogdan Stancu, Adi Popa, Nicusor Stanciu, Razvan Marin si Alex Chipciu.

Romania are astfel 4 puncte dupa doua etape in preliminarii.

Urmatorul meci al "tricolorilor" va avea loc marti, de la ora 19:00, in Kazahstan, in direct pe Ziare.com.

