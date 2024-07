Titular al nationalei, despre meciurile cu Armenia si Kazahstan: Sa le castigam si din penalti!

Fotbalistul Eric Bicfalvi, titular in partida cu Muntenegru din preliminarii, a declarat ca ar fi multumit cu doua victorii la limita, cu scorul de 1-0, cu goluri din penalti, in partidele din deplasare ale echipei nationale ale Romaniei cu Armenia si Kazahstan.

"Sunt doua jocuri foarte importante pentru noi, cu echipe dificile, foarte organizate. Dar e ceva normal sa mergem la victorie. Campania e inca lunga, e clar ca avand doua victorii sansele la calificare sunt mai mari.

Dar si Polonia s-a incurcat, Danemarca a castigat greu, asa ca nu cred ca ar trebui sa ne speriem dupa un esec. Dar trebuie sa fim pozitivi si sa castigam 6 puncte. Eu nu as fi multumit cu 4, doar cu 6 puncte. As fi multumit cu doua victorii cu 1-0, din penalti amandoua, nu conteaza.

Trebuie sa mergem sa castigam, e simplu. Sa incercam sa jucam mai dinamic, mai tehnic. E normal sa fie schimbari in echipa dupa meciul cu Muntenegru, poate impotriva Armeniei si Kazahstanul alti jucatori se pliaza mai bine pentru tactica aleasa", a spus jucatorul.

El a adaugat ca in ciuda rezultatului de egalitate din primul meci, Romania se poate lupta pentru primul loc al grupei, cel care asigura calificarea directa la Cupa Mondiala din Rusia.

"Suntem foarte pozitivi toti, ne putem bate pentru primul loc. Ne dorim foarte mult sa castigam grupa, dar trebuie sa luam fiecare meci in parte si sa castigam punctele", a mentionat fotbalistul echipei Tom Tomsk.

Eric Bicfalvi recunoaste ca nu a facut cel mai bun joc al sau in partida cu Muntenegru de la Cluj, dar afirma ca au fost totusi cam multe critici la adresa sa dupa primul sau meci ca titular la prima reprezentativa.

"Nu raspund criticilor, fiecare poate sa spuna ce vrea. Pentru mine conteaza doar ce crede si spune antrenorul, in cazul de fata domnul Daum. Cel mai mare critic al meu sunt eu insumi. Imi doream cu Muntenegru sa inscriu, sa joc mai bine, sa ajung mai des in faza ofensiva, dar asa a fost.

Stiu si eu ce am facut bine si ce nu, joc de 11 ani la nivel inalt. Vreau si eu sa dau cinci suturi pe poarta, un gol, doua-trei pase filtrante... dar a fost un joc dificil, Muntenegru nu e o echipa usoara. De la mine sunt si asteptari mari, recunosc. Dar dupa primul meu meci la echipa nationala parca au fost destul de multe critici. Sunt insa obisnuit", a adaugat el.

Reprezentativa Romaniei se pregateste la Centrul National de Fotbal Mogosoaia pana vineri, 7 octombrie, cand este programata plecarea in Armenia. Intoarcerea in tara va avea loc imediat dupa partida din Kazahstan.

Echipa nationala a Romaniei intalneste in deplasare selectionatele Armeniei (8 octombrie) si Kazahstanului (11 octombrie) in cadrul preliminariilor CM 2018. Ambele partide vor avea loc de la ora 19:00 si vor fi transmise in direct de Ziare.com.

