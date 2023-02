Selectionerul Bosniei vrea sa-l demita pe Razvan Lucescu

Selectionerul Bosniei, Safet Susici, i-a pus gand rau lui Razvan Lucescu, pe care vrea sa-l demita in urma meciului cu Romania, din 26 martie.

Intr-un interviu publicat in editia tiparita a ziarului National, Susici a glumit spunand ca il va da afara pe Lucescu junior, aluzie la o victorie a Bosniei in fata "tricolorilor".

"Romania are un antrenor foarte bun. De ce sa-l dati afara? Vi-l dau eu! L-am cunoscut la tragerea la sorti si am stat putin de vorba cu el. Pregateste o nationala cu potential, care ne va pune multe probleme", a declarat Susici, mentioneaza sursa citata.

Redevenind serios, tehnicianul a mai spus ca Bosnia si Romania au sanse egale de calificare la Euro 2012, excluzand din ecuatie reprezentativa Belaruslui.

"Momentan Bosnia si Romania au sanse egale de calificare. Belarus a iesit practic din cursa. La locul doi ne vom bate cu voi, asa ca meciul din 26 martie va fi foarte important", a mai spus Safet Susici.

Selectionerul Bosniei nu se teme nici de revenirea lui Adi Mutu in echipa nationala a Romaniei, desi recunoaste ca "Briliantul" este un jucator foarte bun.

"Nu mi-e frica de Mutu! E un foarte bun jucator care a lipsit echipei voastre. Insa, eu socotesc echipa ca ansamblu. Un singur jucator nu poate duce o nationala in spate", a incheiat antrenorul.

Bosnia si Romania se afla pe locurile 4 si respectiv 5 in clasamentul Grupei D, in spatele Frantei, Belarusului si Albaniei, si se vor intalni in meciul direct in data de 26 martie 2011.

M.D.

Ads