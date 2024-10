România a mai făcut un pas mare spre Mondial! Șansele au crescut la 99 la sută

România are patru victorii din patru meciuri în grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

Victoria cu Lituania este extrem de importantă pentru echipa națională a României.

După succesul de la Kaunas, tricolorii și-au mărit considerabil șansele de a face parte din urna a doua a tragerii la sorți în urma căreia se stabilesc urnele de calificare la Cupa Mondială.

Conformm statisticienilor de la Football Meets Data, România are 99 la sută șanse să facă parte din urna a doua.

În perspectiva tragerii la sorți a grupelor de calificare la Cupa Mondială, care va avea loc în luna decembrie, este extrem de important pentru naționala noastră să rămână în urna a doua pentru a evita naționalele din această categorie.

La Cupa Mondială se vor califica echipele clasate pe primul loc în cele 12 grupe de calificare. Naționalele de pe locul doi și patru echipe care vin din Liga Națiunilor vor juca în patru play-off-uri pentru a stabili ultimele 4 naționale calificate.

Romania 🇷🇴 added 2 FIFA pts and made one step closer to securing Pot 2.

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 jumped over Slovenia 🇸🇮 and is now again the first below the Pot 2 line.

Disaster for Bulgaria 🇧🇬 in N. Ireland that cost them 7 FIFA pts. Israel 🇮🇱 now leads by 9 pts in the Pot 3 battle. pic.twitter.com/JlOmPlbled