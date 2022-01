Alain Pellet, premiat pentru sprijinul oferit Romaniei la Haga

Profesorului Alain Pellet, membru al echipei Romaniei in cazul Delimitarea Maritima in Marea Neagra de la Curtea Internationala de Justitie, a primit marti Ordinul National al Romaniei "Serviciul Credincios" in grad de "Cavaler", informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Ceremonia a avut loc la sediul Ambasadei Romaniei la Paris, el fiind decorat de ambasadorul Teodor Baconschi, in prezenta secretarului de stat pentru afaceri strategice Bogdan Aurescu, fostul Agent la Romaniei la CIJ in Procesul cu Ucraina.

Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de "Cavaler" i-a fost acordat profesorului Alain Pellet printr-un decret al presedintelui Traian Basescu, "in semn de inalta apreciere a contributiei deosebite avuta la succesul obtinut de tara noastra in procesul de la Haga pentru delimitarea spatiului maritim cu Ucraina".

Ads