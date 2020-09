Alexandru Maxim: Trebuia sa jucam murdar, chiar daca aveam un om in plus

"Nu ne ramane decat sa analizam lucrurile pe care le-am facut bine, sa analizam si lucrurile care nu au iesit asa cum ne-am asteptat, iar meciul viitor sa evoluam mult mai bine si sa facem o partida mult mai buna. Trebuie sa ne pregatim pentru urmatorul meci, nu putem sa stam sa ne gandim prea mult la ceea ce s-a intamplat in seara asta, pentru ca nu avem decat doua-trei zile pana la urmatorul meci si sa mergem in Austria cu gandul la victorie. A fost o formula ofensiva, din punctul meu de vedere, ca jucator ofensiv si ca jucator caruia ii place balonul, caruia ii place mingea, m-am simtit bine. Cred ca din punct de vedere al posesiei i-am dominat, nu am simtit niciun moment ca ne pot crea probleme, mai ales dupa ce au avut un om eliminat, insa din pacate a fost acea neatentie. Cred ca trebuie sa fim mai atenti, cateodata poate sa facem si jocul acesta murdar, chiar daca avem un om mai mult, un om in plus. Insa nu putem sa ne plangem prea mult, trebuie sa ne gandim la urmatorul meci si sa incercam sa luam puncte in Austria", a declarat Maxim, in conferinta de presa dupa meci.Intrebat despre "dialogul" de la distanta dintre Ciprian Marica si Denis Alibec , Maxim a raspuns: "Fiecare e liber sa spuna ceea ce doreste. Nu tine de noi ceea ce vorbesc cei din exterior. La televizor, probabil, fotbalul este mult mai simplu. Nu cred ca ar trebui sa ne concentram prea mult pe afirmatii de genul acesta, pentru ca avem nevoie ca toata lumea din jurul echipei nationale, atat noi, cat si cei care doresc binele echipei nationale, sa vorbeasca pozitiv, sa ajute echipa nationala, pentru ca avem nevoie de jucatori tineri care vin de la sub 21, care au nevoie de aceste lucruri pozitive si cateodata sa lasam ironiile astea, pentru ca, personal, nu cred ca ne ajuta cu nimic."Atacantul Denis Alibec a avut o reactie nepotrivita dupa ce, la interviul acordat dupa meciul cu Irlanda de Nord, i s-a transmis ca fostul international Ciprian Marica a criticat evolutia primei reprezentative."Marica (n.r. - aflat in studio) spunea ceva mai devreme ca jocul ramane previzibil", i-a transmis reporterul ProTV lui Denis Alibec."Sa vina el sa joace, atunci", a raspuns fotbalistul Astrei Giurgiu. "Toti isi dau cu parerea, eu din teren am simtit altceva si eu zic ca am facut un meci bun", a continuat el.Romania a terminat la egalitate, vineri, pe Arena Nationala, scor 1-1 (1-0), meciul disputat cu Irlanda de Nord, in prima etapa a Grupei I a Diviziei B a Ligii Natiunilor. Oaspetii au evoluat din minutul 39 cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Magennis si au egalat in minutul 86.Au marcat: Puscas '25 / Whyte '86. Mirel Radoi , 39 de ani, a debutat la aceasta partida ca selectioner al Romaniei. Totodata, acesta este primul meci al primei reprezentative dupa ce fotbalul a fost intreupt in martie din cauza pandemiei de coronavirus.In celalalt meci al grupei, Norvegia a fost invinsa, acasa, de Austria, scor 1-2.Urmatorul meci al tricolorilor va avea loc, luni, de la ora 21.45, la Klagenfurt, cu Austria.