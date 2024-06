Antrenoarea de la CSM Bucuresti, dar si antrenorul nationalei Romaniei, propusi pentru titlul de antrenorul anului

Daneza Helle Thomsen, care pregateste in paralel nationala a Olandei si pe CSM Bucuresti, campioana Romaniei, si spaniolul Ambros Martin, tehnician care conduce nationala Romaniei si formatia maghiara Gyor, sunt printre nominalizatii la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2017 in handbalul feminin mondial, in ancheta portalului Handball-Planet.

Thomsen, care a preluat-o pe CSM Bucuresti in vara si a calificat-o in grupele principale ale Ligii Campionilor, a reusit sa obtina medaliile de bronz cu Olanda, luna aceasta, la Campionatul Mondial din Germania.

Ambros Martin nu a reusit sa duca Romania decat pana in optimile CM 2017, tricolorele fiind eliminate surprinzator de Cehia, dar tehnicianul iberic a castigat in primavara Liga Campionilor cu Gyor.

Ceilalti trei nominalizati in ancheta sunt norvegianul Thorir Hergeirsson, care a jucat finala Campionatului Mondial cu echipa Norvegiei, francezul Olivier Krumbholz, care a cucerit aurul la Mondial cu ''Les Bleues'', si Dragan Adzici, antrenorul echipei Buducnost Podgorica.

Internautii pot vota pana in data de 4 ianuarie.

Thorir Hergeirsson a fost laureatul anchetei in 2011, Karl Erik Bohn a castigat in 2012, Ambros Martin s-a impus in 2013, Dragan Adzici a castigat de doua ori, in 2014 si 2015, iar rusul Evgheni Trefilov a iesit invingator in 2016.