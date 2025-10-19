BNS isi pregateste specialisti in fonduri structurale

Blocul National Sindical a organizat in perioada 19-22 iunie, la Hotelul Venus din Slanic Moldova, un seminar de pregatire in cadrul caruia 34 de tineri sindicalisti ai BNS din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui s-au familiarizat cu domeniul fondurilor structurale - care vor aduce in Romania 17 miliarde de euro incepand cu 1 ianuarie 2007 - si cu tehnicile de scriere a proiectelor de finantare, urmand ca pana la sfarsitul acestui an sa poata intocmi cereri de finantare eligibile in functie de nevoile fiecarui judet sau chiar la nivel de regiune Nord - Est.

Pe parcursul celor patru zile, experti ai Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Integrarii Europene le-au explicat tinerilor sindicalisti ce este Uniunea Europeana si care sunt institutiile ei, cum se pot folosi de instrumentele structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune) si de programele operationale sectoriale, care este bugetul UE si pachetul financiar pe Romania si ce presupune managementul proiectelor.

Dupa ce au parcurs aceasta prima etapa, sindicalistii BNS vor sustine saptamana viitoare o testare online printr-un sistem de tip e-learning realizat de Blocul National Sindical, urmand ca in luna octombrie a acestui an cei mai buni dintre ei (care vor deveni si coordonatori la nivel de regiune), sa participe la un seminar organizat de BNS impreuna cu TAIEX (Departament de Asistenta Tehnica al Comisiei Europene), la care vor participa experti de la Comisia Europeana si din Romania.

Actiuni similare celei organizate zilele acestea la Slanic Moldova pentru sindicalistii din Nord - Estul tarii vor avea loc pana la jumatatea lunii septembrie si in celelalte regiuni, pana la incheierea programului urmand sa fie pregatiti 250 de sindicalisti BNS cu varsta sub 35 de ani.

Ads