Cand s-ar putea juca barajul dintre Islanda si Romania: Varianta pe care FRF n-o doreste

Una dintre variante nu e pe placul presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu."Va fi un Comitet Executiv al UEFA pe 17 iunie care va stabili datele echipei nationale, Liga Natiunilor si meciurile de baraj. Sunt trei variante pentru meciul cu Islanda, se poate desfasura in septembrie, octombrie sau noiembrie", a spus Razvan Burleanu la Prosport LIVE "Am prefera primele doua variante. In noiembrie, terenul va fi foarte greu pentru ca atunci sunt conditii improprii. E cea mai proasta varianta, dar nu exista un scenariu ideal. Va trebui sa facem un compromis", a adaugat seful FRF.Meciul de baraj dintre Islanda si Romania se va juca la Reykjavik.Castigatoarea va juca apoi cu invingatoarea disputei dintre Bulgaria si Ungaria pentru un loc la Campionatul European amanat pentru anul viitor.