Circulatie blocata in Capitala de repetitiile pentru 1 Decembrie

In zona Arcului de Triumf din Bucuresti, in zilele de 27 si 29 noiembrie, se vor desfasura antrenamente si repetitii generale in vederea pregatirii Paradei militare care va avea loc cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.

Din aceasta cauza, circulatia autovehiculelor va fi restrictionata in zona Piata Presei Libere - Arcul de Triumf - Piata Victoriei, astfel: marti, 27 noiembrie, intre orele 08.30 si 13.00, si joi, 29 noiembrie, intre orele 09.30 si 13.00.

Totodata, in aceste zile, aeronave apartinand Fortelor Aeriene vor efectua zboruri de antrenament deasupra Capitalei.

La parada militara din Bucuresti vor defila aproximativ 1.200 de militari apartinand categoriilor de forte ale Armatei Romaniei, Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Serviciului Roman de Informatii.

Ads