Cum poate ajunge nationala lui Mirel Radoi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Putem disputa, in extremis, un meci de baraj

Nationala Romaniei de tineret este calificata la Campionatul European de fotbal din Italia, din 2019, in premiera dupa o absenta de 20 de ani, iar la tragerea la sorti de vineri a avut un mare ghinion.

Elevii lui Radoi au fost repartizati in grupa C, alaturi de Franta, Anglia si Croatia, iar sansele de calificare dintr-o astfel de "grupa a mortii" sunt extrem de mici.

Totusi, pe langa calificarea intre primele 4 echipe ale Europei (se califica locurile 1 din fiecare grupa, trei la numar, plus cel mai bun loc 2), o alta miza este si calificarea la JO 2020 de la Tokyo.

Cele mai bune 4 echipe de la editia din 2019 a Europenelor de tineret se vor califica la JO 2020, dar trebuie spus ca Romania are o sansa si daca va rata prezenta in semifinale. Si asta numai daca Anglia, aflata in grupa noastra, merge mai departe in careul de asi. Pentru ca la Olimpiada, Anglia evolueaza sub culorile Marii Britanii, s-ar acorda un loc in plus Europei la JO, iar Romania, cu conditia sa fie clasata macar pe locul 2 in grupa sa, va disputa un meci de baraj pentru locurile 5-6, cu cealalta echipa aflata pe locul secund ramasa in afara semifinalelor.

Romania are doar doua participari la fotbal in cadrul Olimpiadelor, coincidenta sau nu ultima prezenta fiind tot la Tokyo, in 1964. Atunci, echipa noastra incheia turneul olimpic pe un onorabil loc 5, in lotul echipei conduse de Silviu Ploesteanu fiind jucatori de renume precum Dan Coe, Gheorghe Constantin, Constantin Nunweiller, Bujor Halmageanu, Emerich Jenei sau Ion Parcalab.

Ads

Cealalta prezenta la JO a fost la Paris in 1924, cand Romania era eliminata dupa primul meci, 0-6 cu Olanda!

Toate meciurile Romaniei la EURO 2019 vor fi LIVE pe Ziare.com, debutul urmand sa aiba loc pe 18 iunie cu Croatia.

Vezi si:

Selectionerul Frantei, cuvinte frumoase despre Romania, la capatul tragerii la sorti EURO 2019. Ce spune de Ianis Hagi

Ionut Radu, liderul nationalei Romaniei de tineret, nerabdator dupa tragerea la sorti a grupelor EURO: Avem sansa sa eliminam mari forte ale Europei

Ads