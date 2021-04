O gimnasta din nationala Romaniei s-a retras la doar 16 ani! Motivul este socant

"My story. Stiu ca e greu de inteles si de inghitit, dar, da! Totul are un inceput si un sfarsit. Si asta este sfarsitul meu in gimnastica. A fost un drum frumos, anevoios, cu bucurii si suparari, cu infrangeri si castiguri.Tot ce am invatat din sportul asta este sa nu te dai niciodata batut. Si nu asta am facut! Dar atat s-a putut. Pot spune ca sportul acesta m-a modelat pentru viata ce urmeaza. Le multumesc antrenorilor pentru intelegerea acordata mereu si pentru sustinerea neconditionata, precum si cadrelor medicale care m-au ingrijit si au avut grija de mine mereu, pe cat s-a putut de bine", a scris Trica pe pagina personala de Instagram.Ea le-a multumit de asemenea colegelor de lot pe care le-a numit "surori de alta mama". "Le multumesc si colegelor mele, cu care am crescut de mica si fara ele nu puteam reusi cat am reusit. Ne-am sustinut neconditionat si eu le voi sustine in continuare pentru a-si indeplini visul. Surori din alta mama o sa ramaneti pentru mine! Va iubesc fetelor enorm. O experienta de viata, o lectie adevarata si un imbold spre viitorul meu. Capul sus si mergem inainte", a adaugat gimnasta.Unul dintre cei trei antrenori ai lotului feminin al Romaniei, Nicolae Forminte, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca nu a discutat cu Daniela Trica si nu cunoaste exact motivele retragerii. El a afirmat insa ca aceasta a acuzat in ultima perioada dureri la spate si genunchi si a mai avut tentative de a renunta la gimnastica."Daniela Trica a avut o perioada de timp in care a avut multe dureri de spate si de genunchi. A fost nevoita sa faca repaus din cauza durerilor, nivelul sau de progres din ultimii doi ani a stagnat. Nimeni nu a influentat-o, este hotararea ei, ea trebuie sa explice de ce a renuntat la gimnastica. Ea a mai avut tentative din acestea de a renunta, inclusiv inainte de Europenele de la Mersin... Noi am aflat ieri ca renunta. Noi, antrenorii, nu avem nimic de reprosat. Este optiunea ei... dar este o perceptie total gresita in Romania ca orice copil care ajunge in sala de gimnastica e obligatoriu sa devina Nadia Comaneci ", a spus Forminte."Copilul a considerat ca nu mai poate sa progreseze... dar nu stiu sigur. Cu mine nu a discutat, este decizia ei si a familiei. Sa speram ca este o decizie de moment, poate cu familia sau la club va mai discuta... nu stiu ce va face. Cu mine nu a discutat motivele pentru care renunta. Orice copil care renunta este o pierdere pentru gimnastica. Nu se poate cuantifica, e mare, e mica... avand in vedere numarul mic de gimnaste din Romania. Problema cea mare este ca la varsta adolescentei multe gimnaste renunta", a adaugat el.Antrenorul a mentionat ca in Romania presiunea enorma care se pune asupra fetitelor le face sa renunte la varsta adolescentei."In Romania este o mare problema. Daca fetitele care practica gimnastica nu confirma ca pot fi medaliate, atunci ies din sistem. In alte state, stau la cluburi, se antreneaza in continuare, ajung pe la 19 ani - 20 de ani si te trezesti ca una incepe sa faca performanta atunci. Deci la noi presiunea asupra copiilor de a face repede si imediat performanta este enorm de mare. Iar acesta este un motiv pentru care se pierd foarte multe adolescente in gimnastica romaneasca", a explicat Forminte.In varsta de 16 ani, Daniela Trica a fost inclusa in lotul feminin national de senioare al Romaniei in 2020. In acelasi an ea a obtinut si singura medalie la senioare, mai exact argintul cu echipa Romaniei la Campionatele Europene de la Mersin.Ea a inceput pregatirile cu lotul national in luna februarie, dar nu a participat la Campionatele Europene de gimnastica artistica desfasurate intre 21 si 25 aprilie