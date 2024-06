Debut dificil la revenirea in elita mondiala

Nationala masculina de handbal a Romaniei revine dupa o pauza de 14 ani la un turneu final de Campionat Mondial, urmand sa joace sambata seara, de la ora 21.30, in compania campioanei olimpice Franta, in primul meci din grupa A de la Osijek.

Generatia actuala a nationalei tricolore, condusa de excelentul antrenor Omer Aihan, abordeaza intrecerea mondiala din Croatia cu sanse reduse de a se califica mai departe in grupa principala de la Zagreb. Principalul obiectiv al tricolorilor ramane lupta pentru locul 3 in grupa preliminara, pentru a prinde faza urmatoare in lupta pentru medalii. Cu Franta drept principala favorite si cu Ungaria cotata cu a doua sansa in grupa A, ultimul loc pentru grupa principala ramane la lupta intre Slovacia, Romania si Argentina, in conditiile in care Australia este privita de toata lumea drept cea mai slaba echipa din grupa.

Programul pentru handbalistii tricolori este unul infernal, in primele doua etape (sambata si duminica), formatia noastra urmand sa joace impotriva Frantei si Ungariei. Cu siguranta insa meciurile urmatoare cu Argentina, Australia si Slovacia vor fi mai echilibrate pentru trupa noastra, in lupta pentru primele trei pozitii.

Romania este alaturi de Suedia, singura tara care are in palmares patru titluri mondiale, adunate pe parcursul timpului. Noi ne-am impus la intrecerile lumii din 1961, 1964, 1970 si 1974, in timp ce Suedia a adunat titlurile mondiale din 1954, 1958, 1990 si 1999. La ultimul turneu final de Campionat Mondial la care a participat (1995 in Islanda), nationala Romaniei s-a clasat pe locul 10, intr-un turneu final in care adversara noastra de sambata, Franta cucerea primul titlu in lume.

Ads

Lotul Romaniei la Campionatul Mondial din Croatia: portari - Ionut Rudi Stanescu, Mihai Popescu, Sorin Barza; extreme - George Buricea, Mihai Timofte, Valentin Ghionea, Laurentiu Toma; pivoti - Eremia Paraianu, Marian Cozma, Alexandru Irimescu; 9m - Adrian Petrea, Florin Nicolae, Marius Stavrositu, Mihai Rohozneanu, Sandu Iacob si Rares Jurca.

Nationala Frantei antrenata de Claude Onesta, a castigat titlul mondial in 1995 si 2001, are o medalie de argint (1993) si 3 de bronz (1997, 2003, 2005). La acest palmares se adauga o medalie de aur (in 2008) si una de bronz (in 1992) la Jocurile Olimpice, precum si o medalie de aur (in 2006) si una de bronz (in 2008) la Campionatele Europene.

Lotul Frantei pentru Campionatul Mondial din Croatia: portari - Thierry Omeyer, Daouda Karaboue; jucatori de camp - Jerome Fernandez, Didier Dinart, Guillaume Gille, Daniel Narcisse, Guillaume Joli, Nikola Karabatic, Christophe Kempe, Franck Junillon, Luc Abalo, Cedric Soraindho, Michaal Guigou, Xavier Barachet, Sebastien Bosquet si Sebastien Ostertag.

Romania - Franta se va juca sambata de la ora 21.30, la Osiek (in transmisiune directa pe TVR 2). In grupa A, inaitea acestui joc, mai sunt programate partidele: Slovacia - Argentina (ora 17.30 - in direct pe Sport1) si Ungaria - Australia (ora 19.30 - in direct pe Sport1).

Vineri, in primul meci la Campionatul Mondial, la Split, in Spaladium Arena, Croatia a reusit sa invinga echipa Koreei de Sud cu 27-26, dupa un meci foarte disputat, in care asiaticii au fost la un pas de o mare surpriza.

Bogdan Predescu

Ads