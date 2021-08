Destăinurile unui fotbalist de națională, plecat în Occident: „În România, când ești talentat, toată lumea încearcă să te ţină în braţe. În străinătate nu te cunoaște nimeni"

Fotbalistul nu s-a adapat la Standard Liege și a fost trimis împrumut la Crotone, în Serie A, sezonul trecut.Acum, a revenit în Belgia unde se bucură de încrederea antrenorilor.Drăgus a dezvăluit impactul pe care l-a avut Occidentul asupra sa."Mă bucur că sunt din nou aici şi cred că s-a schimbat faptul că m-am maturizat şi, odată cu trecerea timpului, am învăţat ce înseamnă fotbalul de afară la un nivel bun şi acum cred că am reuşit să mă adaptez la cerinţele de afară. Eram la antrenament şi i-am scris mesaj soţiei mele imediat (n.r. la aflarea convocării).M-am bucurat enorm şi deja mă gândeam de când am primit convocarea preliminară, mă gândeam cum va fi să fiu din nou convocat. Şi, când a venit şi convocarea finală, a fost un sentiment de mândrie, ca de fiecare dată. Când am debutat, Nicuşor Stanciu a vorbit cel mai mult cu mine şi m-a ajutat.În România, când eşti tânăr, eşti talentat şi toată lumea încearcă să te ţină în braţe, are grijă. Eşti tratat diferit. Acolo (n.r. - în străinătate), când ai ajuns, trebuie să o iei de la zero, nu te cunoaşte nimeni, trebuie să demonstrezi, din nou, de ceea ce eşti în stare.Atât timp cât sunt convocat, eu vreau să dau tot şi să demonstrez că merit să fiu aici. Sper să pot să fac lucrul ăsta şi să vin în continuare la naţională, pentru că e o mândrie pentru orice jucător", a spus fotbalistul naționalei pentru FRF TV.România joacă meci decisiv de calificarea la Campionatul Mondial, în Islanda