Din 1 ianuarie, radare pe 12 Drumuri Nationale

Politia Rutiera va instala, marti, 1 ianuarie, aparate radar pe 12 Drumuri Nationale (DN), in judetele Buzau, Dambovita, Vrancea si Vaslui, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane, Directia Politiei Rutiere, conform NewsIn.

In judetul Buzau vor fi instalate in total patru radare, unul pe DN 2C, in localitatea Limpezis, altul in localitatile Magura si Satuc, pe DN 10. Un alt aparat radar va supreveghea circulatia rutiera pe DN 2 in localitatile buzoiene Mihailesti - Magura - Posta Calnau - Podgoria - Oreavu, iar cel de-al patrulea radar din judetul Buzau va monitoriza traficul pe DN 2B, pe raza localitatilor Cilibia - Bentu - Buzau - Unirii - Balcescu.

In judetul Dambovita soferii pot intalni tot radare pe DN 1A, pe raza localitatilor Crevedia - Butimani - Cornesti si pe DN 71, in zona localitatilor Moroieni - Fieni - Motaieni - Pucioasa - Priboi - Doicesti - Aninoasa - Ilfoveni - Mircea Voda - Contesti. Tot in judetul Dambovita va fi monitorizat traficul si pe DN 7, in localitatile Tartasesti - Lunguletu - Titu - Costestii de Deal - Gaesti - Gura Foii - Valea Mare.

Ultimul radar din din judetul Dambovita monitorizeaza traficul pe DN 72, in localitatile Dragodana - Picior de Munte - Viisoara - Razvad - Secuieni - Darmanesti.

In judetul Vrancea soferii pot intalni radar pe DN 2, in localitatile Obrejita - Golesti - Garoafa - Focsani - Dumbraveni - Pufesti - Urechesti.

In judetul Vaslui Politia Rutiera va amplasa un aparat radar pe DN 24, in localitatea Bacaoani. Alte aparate radar monitorizeaza traficul pe DN 2F (Vaslui - Laza - Ivanesti) si pe DN 24A (Husi - Stanilesti).